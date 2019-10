Quer fazer um mestrado ou MBA no exterior?

Não perca os eventos Access Master e Access MBA que acontecem em São Paulo nos dias 2 e 3 de novembro. Mais de 40 escolas de negócios internacionais estarão presentes.

Se você está pensando em fazer uma pós-graduação no exterior, não deixe de conferir os eventos Access MBA e Access Masters que acontecem nos dias 2 e 3 de novembro em São Paulo.

Estas são duas excelentes oportunidades para você aprender mais sobre programas de pós-graduação internacionais e conversar ao vivo com representantes das instituições de ensino.

>> Confira o que cada evento oferece:

>> Access MBA – dia 2 de novembro

Reuniões individuais e em pequenos grupos com os Diretores da área de admissões dos programas de MBA

Discussões temáticas com representantes das escolas de negócios e ex-alunos

Sessões de orientação individuais e preparação para o exame GMAT & TOEFL

Acesso a diversas oportunidades de bolsas de estudo

Sorteio para uma viagem ao campus de sua escolha e para um curso online em Gestão de Negócios

GMAT oferecidas pelo Manhattan Review Sorteio de três bolsas online para curso preparatório para ooferecidas pelo Manhattan Review

Desconto exclusivo de $65 para a plataforma DigitalEdu

Consultoria gratuita de 30 minutos com a Unimy.com

20% de desconto em todos os serviços oferecidos pela TOTALprep até o final de novembro

GMATH de cinco bolsas online – 50% de desconto Sorteio promovido pelade cinco bolsas online – 50% de desconto

Desconto de 10% na preparação dos seus MBA applications com a TopMBA!

>> Access Masters – dia 3 de novembro

Conversas com representantes de instituições de ensino internacionais de ponta

Reuniões individuais ou em pares dedicadas a candidatos especificamente interessados ​​em programas de negócios em Gestão, Marketing e Finanças.

Aconselhamento e suporte no preparo para o seu mestrado

Informações sobre o GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e bolsas de estudo

Sorteios para uma carteira mundial do estudante – ISIC card e isenção da taxa de inscrição para o programa de bolsas Líderes Estudar

Sorteio para visita a um campus universitário internacional de seu interesse

Consultoria gratuita de 30 minutos com a Unimy.com

20% de desconto em todos os serviços oferecidos pela TOTALprep até o final de novembro

Sorteio promovido pela GMATH de cinco bolsas online – 50% de desconto

Desconto exclusivo de $65 para a plataforma DigitalEdu

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Aproveite a oportunidade para começar a organizar seus planos de fazer uma pós-graduação no exterior. Participe!

> Serviço:

Access MBA:

Data: 2 de novembro

Horário: Das 10:30 às 16:30

Local: Tivoli Mofarrej Sao Paulo, Alameda Santos, 1437

Access Masters:

Data: 3 de novembro

Horário: Das 11:00 às 17:10

Local: Tivoli Mofarrej Sao Paulo, Alameda Santos, 1437

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.