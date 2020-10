Quer fazer um MBA no exterior? Não perca o Access MBA Tour

Evento acontece online no dia 31 de outubro e reúne mais de 4o importantes escolas de negócio internacionais. Inscreva-se já!

O Access MBA Tour oferece a você a oportunidade ideal para conhecer mais sobre os cursos de negócios mais reconhecidos do mundo – MBA e MBA Executivo – e para conversar pessoalmente com os diretores de admissão das principais escolas de negócios internacionais.

Saber bem os detalhes de cada programa, permite que você identifique quais deles, alinhados com suas perspetivas de carreira, podem melhor contribuir para o enriquecimento da sua experiência educacional. “O Access MBA Tour é realizado anualmente em 40 países de todo o mundo. Em cada evento, os profissionais que aspiram realizar um MBA e ter uma gestão bem-sucedida das suas carreiras, são cuidadosamente combinados com as melhores escolas de gestão internacionais, garantindo uma experiência personalizada e focada em resultados”, disse Christophe Coutat, fundador e diretor-geral do Advent Group.

>> Neste evento exclusivo você vai:

– Conhecer os diretores de admissão durante as reuniões individuais virtuais de 20 minutos

– Participar de apresentações das escolas e workshops de parceiros, e conversar com ex-alunos

– Receber aconselhamento e apoio da equipe de consultoria do Access MBA, bem como informações do GMAT e de bolsa de estudos

– Concorrer a uma viagem para o campus de sua escolha, a um curso online GRATUITO em Gestão de Negócios e a uma

olsa de estudos para o curso preparatorio para o GMAT online

– Receber um desconto exclusivo de $65 para a plataforma DigitalEd e para uma consultoria gratuita de 30 minutos com a Unimy.com

Conheça universidades como a Yale School of Management, Washington University, Said Business School – Oxford, SDA Bocconi, IESE, Rotman School of Management, Rotterdam-Erasmus, HEC Montreal, ESCP, ESADE, Hult, Simon Fraser University, University of Miami, University of Minnesota, University of Rochester, University of San Francisco, Cranfield School of Management e muito mais.

Ao fazer sua inscrição no Access MBA Tour, seu perfil será cuidadosamente avaliado e selecionado para reuniões individuais com as escolas de negócio que correspondem às suas expectativas. O evento é gratuito, inscreva-se já e garanta sua vaga!

>> Serviço – Access MBA Tour

Data: 31 de outubro

Horário: das 10h às 14h10 (com convite)

> Inscrições AQUI.

