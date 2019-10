Quer fazer mestrado em Direito nos Estados Unidos?

O EducationUSA LL.M. Tour acontece entre 16 e 21/10 e vai conectar profissionais do Direito com representantes de 43 programas de mestrado nos EUA.

A terceira edição do EducationUSA LL.M. Tour, no Brasil, está chegando ao Brasil para conectar profissionais da área jurídica a representantes de 43 programas de mestrado em Direito de universidades americanas. Com entrada gratuita, o evento acontece em outubro no Rio de Janeiro (16/10), Brasília (17/10), São Paulo (19/10) e Curitiba (21/10).

O Master of Laws ou LL.M., é um diploma reconhecido internacionalmente. “Existe uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo é levar aos profissionais e interessados em fazer um mestrado em Direito nos EUA a conhecerem de perto como funciona o processo de admissão das universidades americanas”, explica Mariana Panero, coordenadora da Feira do EducationUSA. “É uma grande oportunidade porque as universidades presentes vão enviar os oficiais diretamente responsáveis pela admissão dos alunos de LL.M.”, acrescenta.

Além de incrementar o currículo, quem cursa o LL.M. tem a possibilidade de realizar o exame da American Bar Association, a OAB dos EUA, em alguns estados americanos. Um diferencial do programa é que não é só para profissionais da área jurídica, mas para todos os interessados em especialização técnica em áreas como Direito Ambiental, Direito Corporativo, Direitos Humanos, Direito Público, Direito Internacional, entre outras.

As inscrições para o EducationUSA LL.M. Tour no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Curitiba são gratuitas e devem ser feitas pelo site do EducationUSA.

> Universidades participantes do EducationUSA LL.M. Tour no Brasil:

American University Boston University Brooklyn Law Schools Chapman University Fowler School of Law Cornell Law School Emory University School of Law Florida State University Golden Gate University School of Law Indiana University Robert H. McKinney Loyola Law School, Los Angeles Loyola University Chicago New York University North American University Northeastern University School of Law Northwestern University Pritzker School of Law Notre Dame Law School Saint Louis University School of Law SMU Dedman School of Law St. John’s University School of Law The George Washington University Law School The Ohio State Moritz College of Law Tulane University School of Law University of Connecticut School of Law UNH Franklin Pierce School of Law University of California San Diego University of California, Berkeley University of California, Davis University of California, Irvine School of Law University of California, Los Angeles University of Colorado Boulder University of Miami Law School University of Michigan University of Minnesota Law School University of Nevada, Las Vegas University of Pennsylvania Law School University of San Diego School of Law University of Wisconsin Law School University of the Pacific USC Gould School of Law Vanderbilt Law School Wake Forest University Washburn University School of Law Washington University in St. Louis School of Law

>> Serviço:

Inscrições pelo site: www.educationusa.org.br

EducationUSA LL.M. Tour Rio de Janeiro

Data: 16/10 (Quarta-feira)

Horário: 18h às 21h

Local: Av. Atlântica, 2600 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

EducationUSA LL.M. Tour Brasília

Data: 17/10 (Quinta-feira)

Horário: 18h às 21h

Local: Complexo Brasil 21 – Brasil 21 Cultural

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6 – Asa Sul, Brasília-DF

EducationUSA LL.M. Tour São Paulo

Data: 19/10 (Sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hotel Intercontinental

Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

EducationUSA LL.M Tour Curitiba

Data: 21/10 (Quarta-feira)

Horário: 17h às 20h

Local: FAE Business School

Av. Visconde de Guarapuava, 3263 – Centro, Curitiba, PR

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é o órgão oficial do governo norte-americano para estudos nos Estados Unidos. Os centros EducationUSA estão presentes em mais de 400 escritórios representando cerca de 170 países. Somente no Brasil, disponibiliza 38 escritórios em instituições parceiras.

