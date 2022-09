Quer estudar nos Estados Unidos? Participe da feira presencial EducationUSA

De 20 a 29/09 mais de 20 universidades chegam a 5 capitais oferecendo bolsas de estudo e condições especiais para brasileiros.

Se você quer estudar em uma universidade nos Estados Unidos, não deve perder a Feira EducationUSA que acontecerá entre os dias 20 a 29 de setembro nas cidades de São Paulo, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O encontro gratuito e presencial é voltado a estudantes que buscam vagas para graduação, pós-graduação, além de cursos livres e de inglês.

Durante a Feira EducationUSA você vai obter informações sobre o processo de admissão para universidades americanas diretamente com os responsáveis pelo seleção, conhecer detalhes sobre as provas necessárias para se candidatar e entender como é o processo de solicitação do visto. Também vai participar de palestras sobre o sistema educacional dos EUA, processos de admissão para graduação e pós-graduação e auxílio financeiro. Além disso, a equipe do EducationUSA estará de plantão para tirar todas as dúvidas sobre os programas de estudo.

Diversidade e novas visões de mundo nas salas de aula

“As universidades norte-americanas veem os brasileiros como agregadores, um ponto de união entre os estrangeiros. E existem muitas opções de cursos, com valores acessíveis, seja por meio de bolsas ou de anuidades mais em conta, como as dos Community Colleges”, explica Simone Ferreira, coordenadora do escritório do EducationUSA PUC-Rio.

Por isso, pelo menos sete das vinte instituições de ensino que estarão no evento organizado pelo EducationUSA oferecem descontos nas anuidades, ajuda para moradia, alimentação e até auxílio com seguro de saúde, entre outros incentivos.

Simone Ferreira lembra que as bolsas não são oferecidas apenas para aqueles que tiram boas notas nos exames, mas também para estudantes envolvidos em projetos sociais, pesquisas acadêmicas, música, esportes e com uma trajetória que comprove dedicação e iniciativa pessoal.

Jovem de Realengo ganha bolsa de 2,5 milhões para estudar nos Estados Unidos

Estudar no exterior com bolsa não é um sonho impossível. Quem garante é o carioca Raniery Mendes, 22 anos, natural de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele conquistou uma bolsa de estudos integral de aproximadamente 2,5 milhões de reais para fazer graduação e mestrado em Ciência da Computação, na Wake Forest University, Carolina do Norte.

O jovem conta que assistiu a uma palestra, onde descobriu que não era impossível estudar nos EUA, já que há muitas opções de bolsas e incentivos para alunos internacionais.

“Tive orientação do EducationUSA e depois de um árduo processo seletivo fui aceito para fazer a graduação em Wake Forest. Eu gostei tanto da experiência, que me candidatei a um mestrado. Fui aceito e agora aconselho quem tem o desejo de estudar fora a procurar opções e não desistir”, diz o estudante.

> As inscrições para a Feira EducationUSA são gratuitas e devem ser feitas AQUI. Participe!

Programação

São Paulo: 23 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Endereço: Rua Piauí, 130

Data: 20 de setembro

Horário: 17h às 20h

Recife: 13 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Endereço: Av. Santos Dumont, 300 – Aflitos

Data: 22 de setembro

Horário: 16h às 19h

Fortaleza: 11 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes do Consulado dos EUA

Hotel Gran Marquise

Endereço: Av. Beira Mar, 3980 – Mucuripe Endereço: Avenida Beira Mar, 3080 – Meireles

Data: 25 de setembro

Horário: 15h às 18h

Belo Horizonte: 17 universidades norte-americanas e representantes do Consulado dos EUA

Hotel Fasano

Endereço: R. São Paulo, 2320 – Centro

Data: 27 de setembro

Horário: 16h às 19h

Rio de Janeiro: 17 universidades norte-americanas, orientadores do EducationUSA e representantes da Embaixada dos EUA

JW Marriott Hotel

Endereço: Av. Atlântica, 2600 – Copacabana

Data: 29 de setembro

Horário: 16h às 19h

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. Com 32 representações em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos tem como missão facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA. Encontre mais informações sobre o EducationUSA no Brasil AQUI.