Quer estudar na Universidade de Cambridge com bolsa de estudos?

As inscrições para a Gates Cambridge Scholarship, destinada a doutorados, mestrados e pós-graduações, encerram entre 01/12 e 5/01/2023.

Criadas no ano 2000, por meio de uma generosa doação da fundação Bill e Melinda Gates, as bolsas Gates Cambridge contemplam programas de pós-graduação, em qualquer área do conhecimento, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Na edição 2023, 80 bolsas serão oferecidas a candidatos excepcionais. A missão da Gates Cambridge Scholarship é construir uma rede global de futuros líderes, comprometidos em melhorar a vida de outras pessoas. Através do apoio integral aos candidatos, o programa facilita a criação e ampliação de comunidades de alunos e ex-alunos dentro e fora da Universidade de Cambridge.

> Critérios de seleção:

– Excelente capacidade intelectual

– Razões / motivação do candidato para a escolha do curso

– Compromisso do candidato em melhorar a vida de outras pessoas

– Potencial de liderança

– Alta sinergia entre as qualificações e aspirações do estudante e o programa de pós-graduação para o qual esta se candidatando

> O mais é necessário para participar:

– Ser cidadão de qualquer país fora do Reino Unido

– Candidatar-se e ser aceito para um doutorado (três anos), mestrado (dois anos) ou curso de pós-graduação (um ano) na universidade de Cambridge

– Ter graduação (para mestrado e pós) ou mestrado (para doutorado) completos

– Ter proficiência em inglês (IELTS UKVI)

– Escrever uma carta de motivação (500 palavras) explicando por que você está se candidatando à Gates Cambridge Scholarship e como atende aos quatro principais critérios seletivos para a bolsa

– Apresentar três Cartas de recomendação, histórico escolar e diploma (com tradução juramentada) e currículo

OBS.: Candidatos ao Doutorado devem apresentar uma proposta de pesquisa. Alguns cursos exigem os exames GMAT ou GRE.

A bolsa cobre o custo total dos estudos em Cambridge e oferece um subsídio anual de aproximadamente £ 18.744 por 12 meses para os alunos de mestrado. Alunos de doutorado podem receber essa ajuda de custo por até quatro anos. Para cursos de prazo inferior a 12 meses esse valor é rateado de acordo com o tempo do programa.

Além disso, bolsistas recebem uma única passagem aérea em classe econômica no início e no final do curso e ajuda com os custos de visto de entrada e taxa de saúde de imigração. Outras despesas como conferências, trabalho/pesquisa de campo e pensão familiar (para quem tem filhos somente) também podem ser contempladas.

As inscrições encerram entre os dias 01 de dezembro de 2022 e 05 de janeiro de 2023, dependendo do curso escolhido e podem ser feitas através do Portal Gates Cambridge Scholarship, onde todos os detalhes do programa podem ser analisados.

