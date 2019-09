Quer Estudar na Espanha?

Visite a feira ‘Estudar na Espanha’ que acontece nos dias 17/09 em São Paulo e 19/09 no Rio de Janeiro. Inscrições Gratuitas.

Anualmente, jovens e profissionais brasileiros viajam ao exterior para iniciar ou dar continuidade aos seus estudos. E a Espanha, com múltiplas atrações e vantagens, é um destino ideal para quem busca uma experiência internacional de alta qualidade.

Organizada pelo Serviço Espanhol para a Internacionalização da Educação – SEPIE, em colaboração com a Embaixada da Espanha no Brasil, a feira ‘Estudar na Espanha’, chega ao Brasil em sua terceira edição.

Com o objetivo de facilitar o contato do público interessado em estudar na Espanha com instituições de ensino do país e seus representantes, a feira este ano traz 19 expositores. Se você tem interesse em estudar espanhol ou quer fazer uma graduação, mestrado, doutorado ou especialização na Espanha, não deve perder esta oportunidade.

A excelência acadêmica, variedade de programas, custos competitivos e excelente reputação das universidades espanholas são argumentos convincentes para escolher a Espanha como destino. A isso se somam a possibilidade de aprender espanhol e alta qualidade de vida do país.

Participe das conferências exclusivas com diretores de universidades e ex-alunos. Conheça os diferentes destinos que a Espanha oferece e o passo a passo para fazer uma graduação ou pós-graduação no país. Saiba tudo sobre como tirar o visto de estudante na Espanha e fique por dentro das bolsas oferecidas pela Fundación Carolina.

A feira ‘Estudar na Espanha’ contará com a participação de nove universidades:

– Universidad Católica de Murcia

– Universidad Politécnica de Madrid

– Universidad Rey Juan Carlos

– IE University

– Universidad de Girona

– Universidad Autónoma de Barcelona

– Universidad Complutense de Madrid

– Universidad de Jaén

– Universitat de Lleida

Além disso, a Embaixada da Espanha no Brasil, a Fundación Carolina, o SIELE e o Instituto Cervantes também estarão presentes.

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site.

>> Serviço – Feira Estudar na Espanha

São Paulo

Data: Terça-feira, 17 de setembro de 2019

Horário: das 14h00 às 19h00

Local: Instituto Cervantes

Avenida Paulista, 2439, Cerqueira César, São Paulo – SP

Rio de Janeiro

Data: Quinta-feira, 19 de setembro de 2019

Horário: 12h00 às 19h00

Local: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Rio de Janeiro – RJ

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.