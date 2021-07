Programas oferecem mais de 350 bolsas para pós-graduação em várias áreas do conhecimento

Concedidas por instituições de ensino, organizações e governos, destinam-se a mestrados, doutorados, pesquisa e ensino no Canadá, China, EUA e Reino Unido.

É muita alegria! Vários programas de bolsa para pós-graduação ainda estão com suas inscrições abertas e o volume de oportunidades ultrapassa a marca de 350. Se você está pensando em fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, passar um tempo fora do Brasil conduzindo uma pesquisa ou lecionando, o momento é precioso. Portanto, leia atentamente os editais, organize seus documentos, prepare suas cartas de motivação e de recomendação, escreva seu projeto e faça os exames necessários porque vale muito a pena tentar!

> Estados Unidos:

1. Comissão Fulbright Brasil

Parte de uma das mais prestigiadas redes de ensino superior e pesquisa do mundo, a Fulbright oferece diversas bolsas e programas nos Estados Unidos para aprimorar a formação de estudantes e pesquisadores brasileiros. As inscrições ainda estão abertas para os seguintes programas:

– Mestrado em roteiro de cinema – 23 de julho (prazo estendido): bolsa para Masters in Fine Arts (MFA) em roteiro de cinema nos EUA sem similar no Brasil.

– Doutorado sanduíche – 01 de agosto: até quarenta bolsas em todas as áreas do conhecimento para brasileiros desenvolverem parte de sua pesquisa nos Estados Unidos.

– FLTA: ensinar inglês nos EUA – 01 de agosto: bolsas para jovens professores de inglês/português serem assistentes de ensino de português como segunda língua em universidades nos EUA.

– Professor e pesquisador visitante – 01 de agosto: vinte bolsas de ensino e/ou pesquisa para professores e pesquisadores de todas as áreas, com mais de sete anos de PhD.

– Professor e pesquisador visitante junior – 01 de agosto: vinte bolsas de ensino e/ou pesquisa, em todas as áreas, para professores e pesquisadores provenientes de instituições de ensino superior, com menos de sete anos de PhD.

– Saúde Pública na University of California San Diego – 01 de agosto: bolsa para professores/pesquisadores realizarem pesquisa e ministrarem aulas na área de Saúde Pública.

– Saúde Global na Universidade de Rutgers – 01 de agosto: ensino e pesquisa na área de saúde global para professores e pesquisadores.

– Artes na Indiana University – 01 de agosto: oportunidade para artistas e pesquisadores realizarem performances, pesquisas ou ministrarem cursos.

– Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts UMASS – Amherst – 01 de agosto: oportunidade para lecionar disciplina de pós-graduação na sua área de especialidade.

– Pesquisa e ensino na Emory University – 01 de agosto: bolsa para docência e pesquisa podendo englobar áreas como humanidades; ciência; ciências sociais; artes, direito; biomedicina; saúde pública; enfermagem e administração.

– Artes, Ciências Sociais e Humanas em Yale – 01 de setembro: destinada a professores e pesquisadores com comprovada experiência. O candidato selecionado deverá realizar pesquisa e/ou lecionar uma disciplina para pós-graduação ou graduação avançada.

– Cátedra Dra. Ruth Cardoso na Georgetown University – 01 de setembro: a mais prestigiosa das cátedras da Comissão Fulbright para professor e pesquisador sênior.

– Biociências na Rice University – 01 de setembro: destinada a professores e pesquisadores com comprovada experiência na área, incluindo Bioquímica e Biologia Celular (BCB), Ecologia e Biologia Evolutiva (EEB) e Biologia Sistêmica, Sintética e Física (SSPB).

– Ciências do Patrimônio no National Archives and Record Administration (NARA) – 15 de outubro: para pesquisadores ou profissionais das Ciências do Patrimônio ou de áreas afins no Heritage Science Research and Testing Laboratory do National Archives and Records Administration (NARA)

2. Programa Knight-Henessy na Universidade de Stanford

As bolsas são para qualquer mestrado ou doutorado em período integral oferecido por Stanford. Cobrem integralmente os custos dos cursos e incluem um auxílio para despesas pessoais e apoio para viagem. O programa Knight-Hennessy Scholars da Universidade de Stanford University cultiva uma comunidade diversificada e multidisciplinar de líderes emergentes mundiais e os orienta a colaborar, inovar e se comunicar enquanto se preparam para enfrentar os complexos desafios que enfrentamos atualmente.

As inscrições estão abertas até 06 de outubro. Saiba mais AQUI.

> Canadá

3. Programa Vanier para doutorado

Oferecido pelo governo do Canadá, o Programa Vanier busca estudantes no início do doutorado com perfil de liderança. Para 2022-23, 186 bolsas, no valor de 50 mil dólares canadenses anuais, serão concedidas pelo período de três anos, nas Ciências Sociais e Humanas, Ciências Naturais, Engenharia e Saúde.

As inscrições vão até 02 de novembro. Saiba mais AQUI.

> China

4. Programa Schwarzman Scholars na Universidade de Tsinghua

Oferecidas anualmente, as bolsas Schwarzman Scholars foram criadas para preparar a próxima geração de líderes globais. É a primeira bolsa criada para responder ao cenário geopolítico do nosso século. O programa dá aos melhores e mais brilhantes estudantes do mundo a oportunidade de desenvolver suas habilidades de liderança e redes profissionais através de um mestrado de um ano na Universidade Tsinghua em Pequim, uma das mais prestigiadas da China.

As inscrições estão abertas até 21 de setembro. Saiba mais AQUI.

> Reino Unido

5. Programa de bolsas Chevening

Destinado a estudantes internacionais que sonham em fazer mestrado em uma universidade no Reino Unido, as bolsas Chevening oferecem apoio integral nas melhores universidades britânicas.

As inscrições abrem no dia 03 de agosto e encerram em 02 de novembro. Saiba mais AQUI.

