Programa promove intercâmbio para jornalistas brasileiros em redação alemã

Previsão é de que os profissionais trabalhem entre março e abril de 2021 em um veículo de comunicação na Alemanha. Inscrições até 30/09.

Estão abertas as inscrições para o Internationale Journalisten-Programme, programa de intercâmbio profissional, que permite a jornalistas da América Latina atuarem em uma redação alemã por dois meses com auxílio financeiro.

Fundado em 1997, o projeto visa estreitar as relações entre a Alemanha e países da América Latina, dando a jovens jornalistas das duas regiões a oportunidade de conhecer de perto outro país e trabalhar como correspondente por dois meses. O programa oferece aos bolsistas latino-americanos a experiência de trabalhar em um veículo de comunicação na Alemanha como redatores-visitantes. Alguns dos veículos parceiros são: Deutsche Welle, dpa, EFE, Berliner Zeitung, Der Freitag, Handelsblatt, taz, Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Die WELT e ZDF.

Candidatos devem ter idade entre 25 e 38 anos e bons conhecimentos de alemão. Em casos excepcionais serão aceitos também jornalistas com fluência em inglês ou espanhol. Além disso, devem ter vínculo empregatício com um veículo de comunicação brasileiro ou trabalhar na redação de empresas públicas de comunicação. Profissionais empregados em agências de Relações Públicas não poderão participar.

A bolsa de 3.600 euros, deve cobrir gastos como passagens, acomodação e alimentação na Alemanha. Os custos de hospedagem durante o seminário de introdução serão cobertos pela organização do programa. O trabalho durante o estágio não será remunerado pelo veículo de comunicação alemão. O IJP não se responsabiliza por gastos extras.

O programa começa com um seminário de introdução, de presença obrigatória, do dia 24 ao dia 27 de fevereiro em Berlim. Os estágios de dois meses em um veículo de mídia, acontecem em março e abril de 2021 na mesma cidade. Os coordenadores do programa irão tentar compatibilizar o veículo desejado pelo bolsista com a disponibilidade nas redações na Alemanha.

As inscrições vão até 30 de setembro de 2021. Interessados devem enviar sua candidatura completa em um único documento em PDF para o e-mail pr-100@saop.diplo.de. Os arquivos devem ter no máximo 5MB. Mais informações AQUI.

Fonte: IJP