Programa oferece bolsas de estudo na Holanda exclusivas para brasileiros

O Orange Tulip Scholarship contempla graduação, mestrado ou MBA na Holanda, em todas as áreas do conhecimento. Inscrições até 01/04.

Estão abertas as inscrições para o Orange Tulip Scholarship – OTS 2021-22, programa voltado para estudantes brasileiros que desejam fazer graduação, mestrado ou MBA na Holanda. O prazo para inscrição varia entre as universidades participantes, mas a maior parte delas encerra em 01 de abril de 2021.

Mais de 60 bolsas, distribuídas entre as 27 instituições participantes (veja a relação completa aqui), estão sendo oferecidas. A iniciativa inclui descontos parciais ou isenção do valor da anuidade (tuition fee) e, em alguns casos, auxílio mensal ao bolsista e seguro de saúde. Há oportunidades em todas as áreas do conhecimento e os benefícios podem chegar a até 25 mil Euros.

As bolsas da OTS Brazil são administradas pela Nuffic Neso Brazil, fundação subsidiada pelo Ministério da Educação dos Países Baixos que tem como objetivo promover a aproximação acadêmica entre o Brasil e a Holanda.

> Como participar?

Candidatos devem ter cidadania brasileira, demonstrar excelente desempenho acadêmico, comprovar fluência em inglês e possuir o diploma necessário para cursar o programa escolhido. Os requisitos de admissão podem variar de acordo com a universidade e é necessário primeiramente efetuar candidatura junto ao curso desejado e posteriormente inscrever-se para as bolsas. Interessados podem candidatar-se a até quatro programas de estudo diferentes.

>> Mais informações AQUI.

