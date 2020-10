Programa gratuito estimula diálogo sobre liderança e sustentabilidade

NexGenLead, organizado pela Oikos International e Swissnex Brasil acontece online de 31/10 a 21/11. Todos podem participar, inscreva-se já!

O NexGenLead é um programa virtual de três semanas, organizado pela Oikos International e Swissnex Brasil, e facilitado pela Movetia. Seu objetivo é lançar as bases de uma comunidade virtual mundial para dialogar sobre liderança e sustentabilidade.

Participantes vão desenvolver competências como liderança responsável, habilidades de mediação e facilitação e ampliarão suas conexões com a comunidade internacional. De 31 de outubro a 21 de novembro, você poderá organizar a maioria das atividades de acordo com sua agenda e personalizar sua experiência, incluindo:

– Aprendizado intenso com diferentes histórias de liderança pessoal de todo o mundo e troca de experiências com pares locais.

– Participação em eventos de networking para atender a comunidade internacional.

– Treinamento e prática em facilitação para ajudar nas reflexões de seu grupo.

– Orientação para refletir sobre sua própria formação.

Ao trocar diferentes perspectivas locais sobre liderança e sustentabilidade, você vai adquirir conhecimentos fundamentais, uma visão inspiradora sobre o planeta e ferramentas que o conduzirão em sua jornada de liderança responsável.

O programa é gratuito e aberto a estudantes, professores e profissionais de todas as áreas do conhecimento. As histórias inspiradoras estarão disponíveis em vários idiomas. As discussões locais e internacionais podem ser realizadas em sua língua nativa ou exigir um nível intermediário superior de fala e compreensão de inglês (B2).

> Confira a programação completa do NexGenLead: semana 1, semana 2 e semana 3.

>> Comece sua jornada entrevistando um líder responsável. Faça sua inscrição e saiba mais AQUI.

Fonte: Swissnex Brasil