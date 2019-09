Programa exclusivo oferece bolsas para empreendedores

Ex-sócio de Donald Trump e uma das mais importantes escolas de negócios da Europa criam o programa “Aceleração de Pessoas”. Inscrições até 25/09.

Em um mundo em constate mudança, é cada vez mais difícil olhar com clareza para o futuro, especialmente se você é um empreendedor e está absolutamente “mergulhado” em suas tarefas cotidianas.

Nesse contexto, aprender, desaprender e reaprender caminhos para chegar a novas soluções, ampliando e redefinindo seus horizontes, é fundamental!

É exatamente para esses empreendedores, que desejem reavaliar seu momento e se aventurar por novas trilhas, que a NOVA School of Business and Economics – NOVA SBE e o empreendedor serial Ricardo Bellino, fundador da School of Life Academy, criaram o programa “Aceleração de Pessoas”.

Assista a conversa de Pedro Brito, Associate Dean for Executive Education & Business Transformation da NOVA SBE e Ricardo Bellino:

A parceria não podia ser mais perfeita. Referência em Portugal, a NOVA SBE tem seus mestrados em gestão e finanças ranqueados entre os melhores do mundo e é a 30a escola de negócios da Europa, de acordo com o Financial Times. O empreendedor Ricardo Bellino, conferencista internacional, conhecido por suas business adventures, foi sócio de John Casablancas na maior agência de modelos do mundo e de Donald Trump. A história de Bellino com Trump, contada em mais de 10 idiomas no livro 3 Minutos Para o Sucesso – Como Vender sua Ideia Como um Verdadeiro Aprendiz, vem inspirando milhares de empreendedores ao redor do mundo.

“O objetivo do programa é unir pessoas com capacidades extraordinárias em uma espécie de “confraria de negócios”, extremamente exclusiva. O programa Aceleração de Pessoas é um espaço de desenvolvimento que oferece um ambiente seguro de troca e aprendizado, facilitando conexões e o estabelecimento de uma rede de apoio contínua. É uma experiência disruptiva, inovadora, que vai tirar você da sua zona de conforto. E não há nada melhor do que um tempo fora da rotina para refletir, ajustar e aprimorar suas ideias”, explica Bellino.

São seis dias (21 a 27 de outubro) de intensas atividades no campus da NOVA SBE em Carcavelos, Portugal e na Comune di Bellino, Itália. Além disso, o programa inclui um projeto acompanhado por mentores de alto impacto no Brasil.

Você vai assistir a Master Classes com professores da NOVA SBE, participar de atividades em grupo, visitar várias organizações em Lisboa e compreender como é iniciado, desenvolvido e conduzido o processo de implementação de uma startup em Portugal.

Também vai participar de vivências, Master Classes e do Workshop Acelerar, conduzidos por Ricardo Bellino. Em um ambiente inspirador, vai experimentar desafios que irão conectá-lo à sua voz interior, libertando seu espírito empreendedor e trabalhando a confiança e resiliência necessárias para desafiar o impossível em sua vida e em seus negócios.

Nesta próxima edição, 50 pessoas serão selecionadas por Ricardo Bellino e equipe para participar do exclusivo programa Aceleração de Pessoas. As inscrições vão até 25 de setembro e devem ser feitas AQUI.

Até cinco bolsas de estudo serão oferecidas, incluindo todas as atividades e traslados relacionados ao programa. Passagens aéreas e acomodação em Portugal e na Itália são de responsabilidade dos bolsistas.

> Requisitos para concorrer à bolsa:

– Nacionalidade brasileira

– Graduação completa em qualquer área do conhecimento com excelente desempenho acadêmico (média acima de 8.0)

– Estar iniciando ou ter iniciado seu próprio negócio

– Demonstrar criatividade, capacidade de liderança e talentos empreendedores

Interessados devem enviar os seguintes documentos para o e-mail bolsa@aceleradordepessoas.com até o dia 25 de setembro:

– Uma carta de motivação explicando por que querem participar do programa (500 palavras)

– Uma carta de recomendação profissional

– Histórico escolar e diploma (graduação e/ou pós-graduação)

– Cópia das duas primeiras páginas do passaporte (válido)

Todos os candidatos selecionados serão entrevistados. Os resultados serão divulgados por e-mail no dia 05 de outubro.

Boa sorte!

