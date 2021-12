Programa do governo britânico lança edital “Meninas Que Vão Além” com foco em educação e equidade de gênero e raça

Dia 16/12 evento online do British Council esclarece duvidas e detalha o edital. Entidades sem fins lucrativos de todo Brasil podem inscrever seus projetos até 08/02.

O British Council, por meio do programa do governo britânico UK-Brazil Skills for Prosperity, lança o edital “Meninas Que Vão Além”, que selecionará seis projetos que tenham como principal objetivo preparar meninas negras do 8º e 9º ano do ensino fundamental para escolhas conscientes a respeito da continuidade dos estudos e a construção de uma carreira profissional.

O edital em detalhes pode ser acessado no portal do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. As inscrições podem ser feitas AQUI.

“O Governo Britânico trabalha alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como o ODS5 – Igualdade de Gênero, neste sentido o programa Skills for Prosperity conta com uma estratégia global com foco em gênero e inclusão social. A partir da perspectiva da interseccionalidade, nossas ações no Brasil têm compromisso com a valorização do ensino da Língua Inglesa como direito e como meio para redução de desigualdades de gênero e raça. Atuar nas dimensões de raça e gênero pode impactar positivamente no presente e no futuro dos estudantes brasileiros contribuindo para melhores condições de vida e trabalho para todos com foco em equidade”, ressalta Thaiane Rezende, diretora do programa do governo britânico.

O edital “Meninas Que Vão Além” é uma ação direcionada para organizações não-governamentais e/ou sem fins lucrativos de todo o Brasil, cuja missão esteja vinculada à educação e à equidade de gênero e raça. De março de 2022 a março de 2023, as instituições selecionadas receberão apoio financeiro e serão acompanhadas pelo British Council.

Entre as atividades bem-vindas no edital estão: programas de formação para docentes e/ou estudantes abordando questões de gênero e raça de forma interseccional; campanhas de comunicação sobre questões de gênero, raça, trabalho e a construção de carreiras em profissões tradicionalmente ocupadas por homens; iniciativas de advocacy tratando da necessidade de se romper com padrões discriminatórios de gênero e raça na comunidade escolar e desenvolvimento de materiais informativos, físicos e/ou digitais sobre esses temas.

No dia 16 de dezembro, às 16h, o British Council realizará um evento para esclarecimento de dúvidas e detalhamento de informações sobre o edital. As inscrições podem ser feitas neste link.

Sobre o British Council

O British Council é organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Construímos conexões, entendimento e confiança entre o povo do Reino Unido e o de outros países por meio das artes e cultura, educação e língua inglesa. No ano passado, alcançamos mais de 80 milhões de pessoas diretamente e mais de 791 milhões ao todo, incluindo conteúdos digitais, publicações e transmissões em rádio e TV. Fundado em 1934, o British Council é uma UK charity governada por Royal Charter, assim como um órgão público do Reino Unido. Cerca de 15% de seus fundos são subsidiados pelo governo britânico.

Sobre o Programa UK-Brazil Skills for Prosperity

O UK-Brazil Skills for Prosperity (Habilidades para Prosperidade, em tradução livre) é uma iniciativa global do governo do Reino Unido que visa apoiar o crescimento econômico e a redução da pobreza, proporcionando a jovens e a grupos em desvantagem o acesso à educação de qualidade e ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. No Brasil, o programa tem como foco democratizar o acesso a um ensino da língua inglesa de qualidade nas escolas públicas, com um olhar transversal para a equidade de gênero e raça.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: British Council