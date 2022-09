Programa de pós-doutorado exclusivo para brasileiros em Israel é tema de webinar gratuito

Dia 12 de setembro, às 14h, participe da conversa com pesquisadores israelenses e brasileiros e conheça o “Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship”.

Na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, às 14h, o Instituto D’OR de Pesquisa e Ensino (IDOR) e o Instituto Weizmann de Ciências (WIS) realizam um webinar gratuito para apresentar o “Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship”, um programa de bolsas integrais de pós-doutorado exclusivo para brasileiros das áreas de Matemática, Física, Química e Biologia.

Com a participação do Prof. Yohai Kaspi, diretor do programa de Pós-doutorado do Instituto Weizmann, do Dr. Sérgio Ferreira, professor da UFRJ e pesquisador parceiro do Ciência Pioneira e IDOR, e de duas brasileiras pós-doutorandas do Instituto Weizmann, o bate-papo virtual detalhará um pouco mais os diferenciais do programa, seus benefícios, atividades científicas e treinamentos oferecidos, e perspectivas de carreira, entre outras informações.

O “Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship” é um programa criado pela iniciativa Ciência Pioneira, que tem a proposta de promover treinamento avançado de jovens cientistas no exterior. Apoiado pela família Moll, em parceria com o IDOR e o Instituto Weizmann de Ciências, um dos melhores centros de pesquisa do mundo, quer oferecer condições atraentes de carreira para pesquisadores que optarem por retornar ao Brasil após a conclusão do treinamento.

A inscrição para o webinar pode ser feita AQUI. Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no site do IDOR.