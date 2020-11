Programa de estágio remunerado para brasileiros que estudam no exterior 

A empresa de tecnologia financeira Stone abre inscrições para o Summer Stone International 2021. Seja um protagonista na resolução de desafios reais!

A Stone, empresa de tecnologia financeira, anuncia uma oportunidade interessante para brasileiros que vivem no exterior e fazem sua graduação em universidades estrangeiras: o Summer Stone International 2021, programa de estágio de 10 a 12 semanas para universitários internacionais em período de recesso acadêmico (junho a agosto). As inscrições ficam abertas até 11 de dezembro.

A iniciativa conta com a mentoria dos alunos por líderes seniores da Stone, selecionados pelo time de Pessoas. Além disso, oferece eventos exclusivos para que os participantes conheçam mais sobre a companhia, os negócios, e se desenvolvam continuamente durante o estágio na empresa. O programa inclui ainda bolsa auxílio, seguro e plano de saúde, vale transporte, vale refeição e acesso ao Gympass.

“O nosso objetivo na Stone é formar empreendedores e não executivos. Por isso, buscamos nos candidatos curiosidade, sede por conhecimento e a incessante vontade de se desenvolver por meio de desafios”, afirma a head de Educação da Stone, Fernanda Teich.

Para ampliar as chances de sucesso no programa, a Stone seleciona os candidatos de acordo com seu perfil e os desafios indicados no momento da inscrição. Na sequência, os direciona para a área da companhia mais adequada às suas ambições. A meta é desenvolver um projeto de alto impacto ao longo do programa. Para isso, candidatos escolhidos contam com liberdade e autonomia para traçar as melhores estratégias, com o apoio de seu time, líder e mentor. Após a conclusão do projeto, os participantes têm a oportunidade de apresentá-lo aos líderes, conselheiros e sócios da empresa.

As inscrições vão até o dia 11 de dezembro. Mais informações AQUI.

