Programa de desenvolvimento leva profissionais da Educação Básica à Irlanda

Uma parceria entre a CAPES e o Mary Immaculate College vai levar 30 profissionais da educação básica no Brasil para um curso de especialização em Limerick, na Irlanda. O projeto reforça o interesse da CAPES em promover a capacitação de profissionais que atuam nas escolas da rede pública nas áreas de coordenação ou supervisão pedagógica.

O curso de especialização de um ano, Graduate Diploma in Mentoring & Leadership in Education, será oferecido pelo Mary Immaculate College, e abrangerá o aperfeiçoamento na língua inglesa e o desenvolvimento de habilidades em liderança e gestão pedagógica.

Para participar do processo seletivo deste ano, candidatos devem exercer as funções de coordenador ou supervisor pedagógico na rede pública de educação básica, ter um certificado de proficiência em inglês e elaborar um projeto de trabalho na área de coordenação ou supervisão pedagógica.

Os benefícios do programa incluem passagens aéreas, auxílio instalação no valor de 1.300 euros, ajuda de custo no valor de 400 euros mensais, seguro de saúde, alojamento em instalações do Mary Immaculate College, taxas escolares e materiais didáticos do curso.

Durante sua estadia na Irlanda, os 30 profissionais da educação básica participarão de um curso preparatório de inglês, módulos acadêmicos que incluem áreas de liderança e gestão pedagógica, visitas e estágio supervisionado em escolas irlandesas da educação básica, e passeios culturais.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 26 de março. Os 30 contemplados embarcarão para a Irlanda no dia 08 de junho e o início das atividades acadêmicas será no dia 10 de junho de 2019.

Além dos 30 contemplados que participarão desta primeira etapa do programa, outros dois grupos de 30 profissionais cada desfrutarão da mesma experiência acadêmica e profissional nos anos subsequentes – parte do contrato e parceria firmados entre a CAPES e o Mary Immaculate College, na Irlanda.

Para fazer sua inscrição e obter mais informações sobre o programa, visite o site da CAPES.

