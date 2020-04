Programa de bolsas de estudo procura jovens que almejam impactar o Brasil

Criada para jovens de baixa renda aprovados em universidades de excelência no exterior, a bolsa BRASA proporciona auxílio financeiro e mentoria. Inscrições até 12/04.

A BRASA, maior associação de estudantes brasileiros no exterior, está oferecendo bolsas de estudo para jovens líderes apaixonados por transformação e comprometidos com o Brasil. Os candidatos devem ter sido aprovados em um curso de graduação no exterior, apresentar excelência acadêmica e engajamento com suas comunidades, comprovada através de trajetória pessoal.

Na busca por fomentar a igualdade de oportunidades para que talentos brasileiros realizem o sonho de estudar nas melhores universidades do mundo, o programa proporciona auxílio financeiro para cobrir parcialmente o pagamento da universidade e despesas de manutenção do estudante. Além disso, oferece mentoria com profissionais inspiradores e acesso a oportunidades excepcionais dentro da rede da BRASA.

O processo seletivo tem quatro etapas: inscrição gratuita e online, entrevista com a rede BRASA, participação em um painel com Presidentes da organização e participação em um painel com apoiadores. O painel de apoiadores incluem Roberto Sallouti, CEO BTG Pactual, Nicola Calicchio, sócio sênior da McKinsey, Carlos Portugal, sócio fundador do PG Law, e Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia de Talentos.

Os critérios de avaliação do programa levam em conta a necessidade financeira, mérito, motivação e trajetória pessoal dos candidatos. Assim, na avaliação de cada etapa a BRASA busca identificar candidatos que apresentem:

– Histórico de excelência acadêmica

– Trajetória pessoal de destaque e impacto

– Alinhamento com valores da BRASA de proatividade, excelência, e comprometimento com o Brasil

– Envolvimento em atividades extracurriculares notáveis

– Habilidades de liderança

– Engajamento com a comunidade da BRASA

– Elevado padrão ético

“Meu maior sonho é tornar a inclusão social uma prioridade na sociedade brasileira, utilizando a educação como ferramenta de transformação”, afirma Henrique Lima, bolsista do Programa de Bolsas da BRASA. Foi através desse tipo de incentivo que, em 2019, a BRASA impulsionou a primeira geração de bolsistas.

As inscrições para o Programa de Bolsas BRASA devem ser feitas através do site, até as 11h59 (horário Brasil), do dia 12 de abril.

Sobre a BRASA:

Fundada e liderada por estudantes brasileiros, a BRASA tem por missão empoderar a próxima geração de líderes por um Brasil melhor. Atualmente, conta com mais de sete mil alunos em 85 universidades espalhadas pela América do Norte, Europa e Ásia e promove projetos e atividades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.