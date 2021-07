Programa Chevening oferece bolsas para mestrado no Reino Unido

As inscrições para o ano letivo 2022-23 abrem em 03/08 e encerram em 02/11. São quase quatro meses para preparar uma boa candidatura!

Criado em 1983, o Chevening, programa de bolsas do governo britânico, já levou mais de 50 mil pessoas de todo o mundo ao Reino Unido. Sua missão é apoiar futuros líderes, possibilitando a realização de um mestrado em qualquer universidade britânica.

“Neste período observamos a importância de poder contar com profissionais que demonstrem habilidades de liderança e que ajudem a construir pontes e gerar soluções inovadoras. O Chevening é uma oportunidade única para pessoas que têm vontade de se tornar agentes de impacto positivo em suas comunidades. Buscamos líderes ambiciosos, com visão a longo prazo e que tenham planos concretos de estudo e carreira. O Reino Unido continua comprometido em abordar os principais desafios globais e o Chevening é, com certeza, parte deste esforço. Esperamos que os escolhidos para receber a bolsa tenham experiências valiosas de aprimoramento pessoal e profissional e que possam voltar com uma bagagem que permita a criação de novas soluções para o Brasil”, ressalta o Embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson.

Profissionais de todas as áreas de atuação são elegíveis para a bolsa, mas é preciso ter completado um curso de graduação e ter pelo menos dois anos de experiência de trabalho, que pode ser voluntário ou estágio, remunerado ou não. O programa Chevening procura candidatos com perfil de liderança e interesse em retornar ao seu país de origem, onde devem permanecer por pelo menos dois anos após o fim da bolsa, para promover impacto positivo e criar soluções inovadoras.

Além do amplo apoio financeiro que cobre todos os custos com a universidade, estadia e viagem, candidatos selecionados também têm acesso a uma vasta gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais. As inscrições para o ano letivo 2022-23 começam no dia 03 de agosto e encerram dia 02 de novembro. Candidatos interessados terão cerca de três meses para completar esta primeira fase do processo seletivo.

O Brasil é um dos países com maior número de bolsistas Chevening das Américas. Até hoje, mais de 1900 estudantes brasileiros fizeram seus mestrados em cerca de 110 universidades britânicas. Em junho de 2021, 52 brasileiros de 16 estados conquistaram a bolsa de estudo. Um dos compromissos do programa no Brasil é aumentar a diversidade de candidatos e bolsistas. Por isso, o Chevening encoraja negros, LGBTQIA+, indígenas e integrantes de outros grupos sub-representados a se inscreverem. Não há limite de idade e o programa é aberto a todas as áreas de formação para cursos nas principais universidades do Reino Unido, que estão entre as melhores do mundo.

No ano passado, com a pandemia do novo coronavírus afetando o contexto de viagens e cursos presenciais, a experiência foi diferente, mas ainda bastante proveitosa, como afirma Nathália Ribeiro, bolsista do programa em 2020. “Passar para o Chevening possibilitou realizar o sonho de estudar Política e Gestão de Serviços de Saúde em uma universidade de prestígio no Reino Unido. Sonho utópico que virou verdade. Apesar dos desafios da pandemia, estudar política, gestão e saúde foi uma experiência incrível. Conquistei habilidades acadêmicas e profissionais singulares, pois o meu mestrado foi muito sobre potencializar a gestão de saúde para levar qualidade de vida à população. Tenho muito a contribuir para a saúde pública do Brasil.”

O programa conta com diversas parcerias, dentre elas uma de longa data com o escritório de advocacia Pinheiro Neto, que todo ano apoia um bolsista com mestrado em Direito. Conta também, desde 2018, com a parceria da Fundação Lemann, que apoia dois bolsistas na realização de mestrado nas áreas de Medicina, Políticas Públicas e Educação nas universidades de Oxford, Cambridge ou na London School of Economics. O Chevening tem também como parceira a EDUCA Foundation, que apoiará um mestrando brasileiro em um curso de Direito, Finanças, Política ou Relações Internacionais no Reino Unido.

Para informações detalhadas sobre as bolsas e inscrição visite o site do programa Chevening. Vale lembrar que também será necessário se candidatar a três programas de mestrado em universidades britânicas e ser aceito em pelo menos uma delas. Por isso, aproveite os próximos quatro meses para se preparar com calma.

Candidatos bem-sucedidos do último ciclo do Programa têm compartilhado suas histórias por meio da hashtag #ChosenForChevening no Twitter e no Instagram. Acompanhe as redes do @ukinbrazil para saber mais sobre o programa, e a rede de ex-alunos através do Instagram, pelo @cheveningalumnibrazil.

Fonte: Embaixada do Reino Unido no Brasil