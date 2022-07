Programa Chevening de bolsas para mestrado no Reino Unido abre inscrições em agosto

Candidaturas vão de 02/08 a 02/11, sem limite de idade. James Phillips, gerente do projeto no Brasil, dá dicas valiosas a interessados de todo o país.

Oferecidas pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (FCDO) e organizações parceiras, as bolsas Chevening são destinadas a pessoas talentosas, formadas, com no mínimo dois anos de experiência profissional, que desejam se aprimorar por meio de um mestrado de um ano no Reino Unido.

A diversidade dos candidatos é um aspecto muito valorizado pelo programa, que incentiva brasileiros de todos os estados a participar. Portanto, não se intimide e acredite: a combinação quem você é e de onde vem, aliada às suas qualificações acadêmicas e atividades profissionais, pode ser exatamente o que precisa para se tornar um Chevening Scholar!

“A Chevening é para todos”, explica James E. Phillips, gerente do programa no Brasil. “Se você preenche os critérios, inscreva-se, porque nosso objetivo é que o grupo de bolsistas escolhido represente o país de forma significativa”.

James conta que este ano 51 candidatos de 16 estados brasileiros foram selecionados. São 13 homens e 38 mulheres entre 21 e 46 anos que, a partir de setembro de 2022, iniciam seus metrados na Inglaterra, Escócia e País de Gales. “Saímos do eixo Rio ­– São Paulo para incluir aqueles que vivem em regiões menos contempladas e visitamos 12 cidades para entrevistar os inscritos e conhecê-los pessoalmente”.

Com a bolsa Chevening você pode se candidatar a um mestrado em qualquer área do conhecimento. James explica que, este ano, profissionais da área de saúde, especialmente aqueles com trabalhos relacionados à pesquisa e produção de vacinas (Reino Unido e Brasil estão trabalhando juntos nessa área) foram contemplados, ampliando ainda mais o escopo do grupo de Scholars escolhido.

“Acredito que os esforços que estamos fazendo estão nos levando a ser muito melhor sucedidos com nosso processo de candidaturas. A diversidade do grupo aumentou consideravelmente, negros e indígenas integram os Chevening Scholars. A Chevening é bastante conhecida em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o que não é o caso no Nordeste e Norte do país. Na verdade o programa ainda é visto como uma bolsa britânica para pessoas que tiveram acesso à uma excelente formação acadêmica. Então, nosso trabalho têm sido mudar essa percepção, motivando os mais diversos candidatos a saber que queremos que eles participem”.

A participação neste programa requer trabalho, pesquisa e intenso envolvimento com a preparação dos conteúdos e documentos por parte dos candidatos. Mas James Phillips reforça que quem faz isso tem uma boa chance de sucesso. Confira as valiosas dicas que ele oferece:

– Sempre pense sobre a diferença que vai fazer e os impactos que causará não apenas a si mesmo, mas à sua comunidade e ao seu país. Nós queremos saber mais sobre isso, analisamos o efeito de suas ações atuais e futuras em decorrência da bolsa. Entendemos que este mestrado é importante para você, mas conseguir um emprego ou um salário melhor na organização onde trabalha não são boas justificativas para conseguir uma bolsa Chevening.

– Estude as colaborações entre Reino Unido e Brasil, afinal a bolsa é financiada pelo governo britânico – estreitar essa relação é fundamental. Em alguns casos a ligação com o que quer estudar já existe, mas ela também pode ser criada por você em diferentes âmbitos:

Relacionamento entre universidades britânicas e brasileiras (pesquisa, projetos, intercâmbio de conhecimento)

Ampliação dos laços comerciais

Relacionamento entre ONGs ou instituições de caridade

Esportes

Cultura

Há toda uma gama de temas que podem ser estimulados. É preciso pensar em como essa bolsa vai gerar impactos em suas ações e fortalecer a relação entre os dois países. Se você puder falar sobre isso em seu projeto, certamente terá melhores chances de ser convidado para a entrevista.

– Pesquise quais projetos já estão em andamento entre o Reino Unido e o Brasil. Essas informações podem ser encontradas em nossas mídias sociais e no website do UK in Brasil. No entanto, se não encontrar nada que se relacione ao seu projeto, pense fora da caixa e estabeleça relacionamentos novos com universidades ou instituições. Envie um e-mail para um professor ou profissional e comece uma conversa. Qualquer um que vier à entrevista e nos disser que já entrou em contato com uma universidade, instituição de caridade, empresa, ou startup do Reino Unido automaticamente chama nossa atenção por já ter iniciado um processo que é baseado em iniciativa pessoal. É exatamente isso que buscamos: pessoas que se movimentam por conta própria e que demonstram liderança, facilidade em se comunicar e boas habilidades de networking.

– Conte para nós porque você é a pessoa certa para ganhar essa bolsa, não reproduza o seu currículo. Fale sobre suas ideias, motivações e sobre como o seu trabalho pode ampliar ainda mais a relação entre o Reino Unido e o Brasil, mesmo que neste momento essa ligação ainda não seja muito forte.

– Não há limite de idade para se tornar um bolsista Chevening. Este ano nosso aluno mais jovem tem 21 anos e o mais velho 42. Em anos anteriores, tivemos alunos na casa dos 50 e 60 anos. Tudo depende da história do candidato e do seu projeto. Queremos ouvir que independentemente do tempo e experiência que você possa ter, seus próximos 10 ou 20 anos de atuação trarão contribuições significativas para a sociedade. É tudo sobre o impacto e a mudança que você vai fazer quando voltar ao Brasil. Se puder mostrar que vai produzir uma mudança significativa e fazer a diferença, irá ao encontro do que estamos procurando.

“Este ano entrevistamos 175 candidatos e visitamos 12 cidades do Brasil propositalmente. Queríamos conhecer as pessoas e expressar nosso interesse por elas. Também visitamos instituições de caridade, empresas e universidades – novamente para criar parcerias e estabelecer relacionamentos. Continuaremos fazendo isso, nos vinculando à organizações e pessoas que promovam a diversidade, lideranças Negras, Indígenas e LGBTQ+ no Brasil”, reforça James.

As inscrições para o programa de bolsas Chevening abrem em 2 de agosto e encerram em 2 de novembro. Conheça todos os detalhes sobre como fazer sua candidatura AQUI.

