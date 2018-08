Programa Chevening abre inscrições para bolsas no Reino Unido

As bolsas são integrais e contemplam mestrados de um ano em todas as áreas no Reino Unido. Inscrições abrem hoje e vão até 6 de novembro!

Se você planeja fazer mestrado no Reino Unido não deixe de se candidatar às bolsas do Programa Chevening. As inscrições acabam de abrir e vão até o dia 6 de novembro.

As Chevening Fellowships são concedidas a profissionais talentosos, em meio de carreira, que com forte capacidade de liderança e influência. Bolsistas Chevening são pessoas ativas em suas áreas de atuação, que desejam aprimorar e expandir ainda mais seus conhecimentos e habilidades, por meio de um mestrado de um ano na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales. Não há limite de idade para candidatar-se.

A bolsa oferece suporte financeiro integral em diversas universidades do Reino Unido e candidatos podem escolher entre mais de 12 mil cursos de mestrado. Além disso, os bolsistas Chevening têm acesso a uma ampla gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais exclusivas.

> O que é preciso para candidatar-se:

– Ser cidadão brasileiro ou de um país elegível para a bolsa Chevening

– Retornar ao seu país de origem por um período mínimo de dois anos após termino da bolsa

– Ter um diploma de graduação que permita sua entrada em uma pós-graduação no Reino Unido

– Ter pelo menos dois anos de experiência profissional

– Candidatar-se a três cursos universitários diferentes no Reino Unido e receber uma oferta incondicional de um deles até 11 de julho de 2019

– Satisfazer o requisito de proficiência em inglês até 11 de julho de 2019. Saiba mais AQUI.

Confira AQUI todos os detalhes para participação.

As candidaturas devem submetidas online na página do programa Chevening.

Documentos exigidos:

– Passaporte válido

– Histórico escolar e diploma de graduação e/ou pós-graduação

– Três opções diferentes de cursos de mestrado no Reino Unido

– Nomes de duas referências que conheçam seu desempenho profissional ou acadêmico

Obs. Você não precisa ter sido aceito em um curso antes de se candidatar a uma bolsa Chevening. No entanto, deve submeter suas candidaturas aos cursos escolhidos antes ou ao mesmo tempo em que se candidatar a uma Bolsa Chevening.

Se você for pré-selecionado para as bolsas Chevening, terá que entrar no sistema de inscrição online e solicitar às suas duas referências as cartas de recomendação. Essa solicitação vai gerar um e-mail que será enviado diretamente a eles/elas. A carta deverá ser apresentada até o dia 25 de fevereiro de 2019. Se as suas referências não enviarem as cartas a tempo, você não poderá continuar o processo de candidatura.

Depois de se inscrever para uma Bolsa Chevening 2019/2020, você receberá atualizações por e-mail sobre o status da sua inscrição. Você também poder’s verificar seu status no sistema de inscrição on-line. Faça o login usando os detalhes que você registrou. Dê uma olhada no cronograma do aplicativo Chevening e nas Perguntas Frequentes (FAQ) para entender melhor as próximas etapas do processo seletivo.

Boa sorte!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

* Fonte: Chevening Fellowships