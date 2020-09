Programa Chevening abre inscrições para bolsas de mestrado no Reino Unido

Inscrições abrem hoje, 03/09. Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever à bolsa do Governo Britânico até 03/11.

O programa de bolsas Chevening, do governo britânico, abre hoje as inscrições para o ano letivo 2021-22. O Chevening apoia futuros líderes, possibilitando que estudem em qualquer universidade britânica, em qualquer programa de mestrado elegível, por um ano. Além de amplo apoio financeiro que cobre todos os custos com a universidade, estadia e viagem, candidatos selecionados também ganham acesso a uma vasta gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais. As bolsas são concedidas aos candidatos que demonstram ter comprometimento e habilidades necessárias para criar impacto positivo uma vez que retornem ao Brasil.

O Chevening foi criado em 1983 e já levou mais de 50 mil pessoas de todo o mundo ao Reino Unido. O Brasil é um dos países com maior número de estudantes da América: mais de 1800 bolsistas brasileiros estudaram em cerca de 110 universidades britânicas. Em 2020, 46 brasileiros foram selecionados para receber a bolsa. O programa possui diversas parcerias, dentre elas uma de longa data com o escritório de advocacia Pinheiro Neto, que todo ano apoia um bolsista para realizar mestrado em Direito. Além disso, desde 2018, a parceria com a Fundação Lemann, apoia dois bolsistas na realização de mestrado em áreas como medicina, políticas públicas e educação nas universidades de Oxford, Cambridge ou na London School of Economics.

Estudantes de todos os estados do país já foram beneficiados pela bolsa. Um dos compromissos do programa no Brasil este ano é diversificar ainda mais os candidatos e bolsistas, encorajando a participação de todos os grupos sociais. Não há limite de idade e o programa é aberto a todas as áreas de formação.

“Este ano, vimos como os desafios globais exigem profissionais inovadores, que demonstrem capacidade de liderança e vontade de gerar impacto em suas comunidades. O Chevening é uma oportunidade única para as pessoas que querem desenvolver essas capacidades e fazer a diferença. Buscamos líderes ambiciosos, com visão a longo prazo e que tenham planos concretos de estudo e carreira. O governo britânico está comprometido a abordar os principais desafios globais, principalmente quanto à recuperação da pandemia de COVID-19 e a transição para uma economia de baixo carbono. O Chevening faz parte desse comprometimento promovendo oportunidades educacionais e formando líderes em todo o mundo que nos que ajudem a atingir essas metas”, ressalta Liz Davidson, Encarregada de Negócios do Governo Britânico no Brasil.

Letícia Bittencourt, ex-bolsista Chevening dos anos 2017-18, que fez seu mestrado em Direito com foco em Direitos Humanos na Queen Mary University of London, compartilha parte de sua experiência: “O Chevening mudou minha vida para muito melhor ao me colocar em contato com pessoas incríveis não só do meu país, mas também do mundo inteiro. Hoje, essas pessoas são contatos valiosos que apoiam e fomentam meu trabalho”.

>> Para se inscrever, acesse o site do programa até 03 de novembro AQUI.

>> Mais informações e detalhes sobre os critérios de elegibilidade e especificações das bolsas AQUI.

Candidatos bem-sucedidos do último ciclo do Programa têm compartilhado suas histórias por meio da hashtag #ChosenForChevening no Twitter e no Instagram. Acompanhe as redes do @ukinbrazil para saber mais sobre o programa e a rede de ex-alunos através do Instagram, pelo @cheveningalumnibrazil.

Fonte: Chevening