Programa britânico de bolsas Chevening abre inscrições

São bolsas integrais para mestrado no Reino Unido em todas as áreas do conhecimento. Inscrições abrem hoje e vão até 05/11.

Quem sonha em fazer mestrado em uma prestigiada universidade do Reino Unido tem até o dia 5 de novembro para se inscrever no Chevening, programa de bolsas de estudos do governo britânico.

As Chevening Scholarships são concedidas a profissionais com sólida formação acadêmica e forte potencial de liderança, relacionamento e comunicação. Bolsistas Chevening são pessoas ativas em suas áreas, que desejam aprimorar e expandir ainda mais seus conhecimentos e habilidades, por meio de um mestrado de um ano na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales. Não há limite de idade para candidatar-se.

A bolsa é integral e inclui o programa acadêmico, gastos com passagens aéreas e uma ajuda de custo mensal para cobrir hospedagem e demais despesas.

No Brasil, o Programa Chevening conta com o apoio de instituições renomadas que apoiam candidatos em áreas específicas, como a Fundação Lemann (políticas públicas, educação, medicina), Pinheiro Neto Advogados (direito) e EDUCA Foundation (direto, finanças, política e relações internacionais).

Presente no Brasil há 35 anos, o Chevening já beneficiou mais de 1800 brasileiros de diferentes regiões, idades e classes sociais. São pessoas que tiveram uma ampla gama de experiências acadêmicas, profissionais, comerciais e culturais exclusivas, inclusive com outros bolsistas de todo o mundo.

Há mais de 1.500 bolsas de estudo a serem oferecidas globalmente para o ano letivo de 2020/2021, demonstrando o contínuo compromisso do Reino Unido em desenvolver os líderes do futuro. Todas as áreas do conhecimento são contempladas.

As inscrições devem ser feitas online, até 05 de novembro no site do Programa Chevening. Confira AQUI todos os detalhes para participação. Assine a newsletter da Chevening e receba dicas valiosas.

> O que é preciso para candidatar-se:

– Ser cidadão brasileiro ou de um país elegível para a bolsa Chevening

– Retornar ao seu país de origem por um período mínimo de dois anos após o termino da bolsa

– Ter um diploma de graduação

– Ter pelo menos dois anos de experiência profissional

– Candidatar-se a três cursos universitários diferentes no Reino Unido e receber uma oferta incondicional de um deles até 16 de julho de 2020

– Satisfazer o requisito de proficiência em inglês até 16 de julho de 2020

“Estamos à procura de líderes ambiciosos, profissionais e com visão de futuro. Não há um perfil “típico” para um candidato, mas algo em comum que todos os nossos bolsistas de anos anteriores apresentam é a ousadia para se inscrever e mostrar potencial de liderança e planos concretos de estudo e de carreira. Se você for escolhido para o Chevening, receberá uma educação britânica de qualidade que poderá abrir portas em sua vida profissional e pessoal. Você também se tornará parte da rede global Chevening Alumni, formada por ex-bolsistas, que hoje são influenciadores dinâmicos e podem oferecer orientação, conselhos e contatos”, destaca o embaixador britânico no Brasil, Vijay Rangarajan.

