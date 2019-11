Programa apoia candidaturas para universidades americanas

Oportunidades Acadêmicas, do EducationUSA, auxilia alunos de baixa renda interessados em estudar nos EUA. Inscrições até 13/01/2020.

O Oportunidades Acadêmicas é um programa do Departamento de Estado dos EUA oferecido através da rede EducationUSA, que visa apoiar estudantes academicamente qualificados, mas sem condições financeiras, no processo de candidatura a universidades americanas. Desde sua criação, em 2006, mais de 300 alunos já foram beneficiados.

Oferecido em duas modalidades, o Oportunidades Acadêmicas atende alunos do ensino médio interessados em fazer a graduação nos EUA, e estudantes que querem fazer um mestrado ou doutorado no país.

>> O que é preciso para candidatar-se:

– Preencher o formulário online, que inclui redações em inglês

– Enviar seus documentos acadêmicos (ex.: histórico escolar e boletins) e financeiros que atestem a realidade financeira da sua família

– Ter domínio intermediário da língua inglesa e ótimo desempenho acadêmico

– Apresentar atividades extracurriculares significativas

Ao serem admitidos, os estudantes contemplados recebem mentoria de um orientador EducationUSA, material de estudo para testes e isenção das seguintes taxas:

– Envio de documentos de candidatura para as universidades

– Tradução de documentos acadêmicos

– Inscrições para o SAT/ACT, Subject Test, TOEFL/IELTS, além de visto, transporte (passagem aérea) e acomodação para realização das provas

“Nosso maior objetivo é que os alunos contemplados pelo programa, consigam uma bolsa integral em uma das 360 universidades americanas que oferecem este tipo de bolsa. Além disso, eles passam por um processo de empoderamento ao longo das 2.500 horas de mentoria que acontecem ao longo do ano e isso é fundamental para o êxito no processo. Quem não for contemplado por uma bolsa, também tem a opção de seguir no programa de treinamento”, comenta Rita Moriconi, coordenadora regional do EducationUSA no Cone Sul.

Entre as vidas já transformadas graças ao programa, as de Giovani Rocha e Raniery Mendes se destacam. Giovani vem de uma família de baixa renda, se tornou Jovem Embaixador pela Embaixada dos EUA no Brasil e chegou ao seu PhD em Ciências Políticas na University of Pennsylvania, através do Oportunidades Acadêmicas. Atualmente, é consultor de políticas educacionais no Banco Mundial e na Fundação Lemann, em um projeto relacionado à diversidade.

Já Raniery, estudante da Wake Forest University – class of 2022, foi aluno do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Embora muito inteligente e engajado, ele esbarrou nas dificuldades financeiras e na desigualdade social. Raniery participou de diversas feiras de ciências e eventos acadêmicos até ser aceito no Programa Oportunidades Acadêmicas. O auxílio financeiro e, principalmente, a orientação ao longo de todo o processo, foram fundamentais para que pudesse seguir seu objetivo de aplicar para as universidades americanas. Através do programa, ele foi aceito em Wake Forest com bolsa integral, para estudar Relações Internacionais e Economia.

As inscrições para o Oportunidades Acadêmicas ficam abertas até 13/01/2020 e devem ser feitas online. Não perca esta oportunidade!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.