Programa apoia candidaturas para graduação com bolsa nos EUA

As inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas, oferecido pela rede EducationUSA, estão abertas e vão até 14/01. Inscreva-se já!

As inscrições para o programa Oportunidades Acadêmicas, financiado pelo Departamento de Estado dos EUA e oferecido no Brasil através da rede EducationUSA, estão abertas até 14 de janeiro.

Além de apoiar academicamente estudantes qualificados – mas sem condições financeiras – em seu processo de candidatura, o programa cobre os custos do processo de admissão (application) em universidades nos Estados Unidos, e busca oportunidades com bolsas de estudo para seus candidatos.

Vale dizer que o application para as universidades americanas inclui provas de inglês (TOEFL ou IELTS), de conhecimento geral (SAT ou ACT), tradução de documentos e taxas de inscrição, dentre vários outros requisitos. O custo total pode variar de mil a três mil dólares, dependendo do número de universidades para as quais o aluno se candidata.

Para participar do Oportunidades Acadêmicas, interessados devem apresentar excelente desempenho acadêmico, ter concluído o Ensino Médio em 2018 ou estar matriculados para cursar o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2019. Devem vir de famílias com recursos limitados, estar engajados em atividades extracurriculares e comunitárias, e ter um nível de inglês avançado. Além disso, devem ter disposição para trabalhar no processo de admissão para estudar em uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos.

O programa abrange todas as áreas de interesse dos alunos, exceto Medicina, Odontologia, Veterinária, Direito e Psicologia.

As inscrições podem ser feitas através do site EducationUSA até 14 de janeiro. Ao cadastrar seu nome e e-mail no formulário 2019 Undergraduate Application – Primeiro Passo, você receberá um link no seu e-mail para preencher o formulário de candidatura.

>> Conheça as informações que serão solicitadas na candidatura para o Oportunidades Acadêmicas:

– Informações pessoais

– Informações educacionais

– Short answers (redação curta)

– Informações sobre sua família

– Informações financeiras

– Documentos comprobatórios

– Carta de recomendação de um professor coordenador da escola (opcional)

> Saiba quais são os documentos que precisará anexar ao seu application:

– Histórico escolar

– Carta de recomendação (opcional)

– Comprovantes de renda de cada responsável legal (contracheque, imposto de renda ou declaração de autônomo com a renda mensal)

– Duas contas de luz recentes

Se você tem dúvidas sobre o processo seletivo, aproveite o plantão online que vai acontecer hoje, 19/12, às 16h30 (horário de Brasília). Para participar, é só acessar a página do EducationUSA no YouTube.

Você também pode saber mais sobre o programa através do website, do e-mail candidatura_oa@educationusa.org.br ou em um centro EducationUSA.

Conheça todos os detalhes do Oportunidades Acadêmicas para graduação AQUI. Não perca esta oportunidade!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: EducationUSA