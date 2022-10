Programa Alcance abre inscrições para pessoas pretas, pardas e indígenas que desejam estudar no exterior

Parceria da Fundação Lemann e Instituto Four, iniciativa promove acesso a pós-graduações em algumas das melhores universidades do mundo.

O Programa Alcance, iniciativa da Fundação Lemann e Instituto Four, está com as inscrições abertas para pessoas pretas, pardas e indígenas que desejam cursar uma pós-graduação nas principais universidades do mundo. O objetivo é promover equidade racial e econômica no acesso aos melhores programas de pós-graduação internacionais, contribuindo para a construção de um Brasil com mais representatividade de sua população.

Candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, declarar-se como pessoa parda, preta ou indígena e ter como objetivo ser aprovados para cursar um programa de mestrado profissional (pós-graduação) em uma destas universidades: Harvard, Stanford, MIT, Caltech, Yale, Columbia, Princeton, UC-Berkeley, UCLA, Chicago, Cornell, John Hopkins, Universidade da Pensilvânia, Oxford, Cambridge, Imperial College London, University College London, Swiss Federal Institute of Technology, Universidade de Toronto e Universidade Nacional de Singapura.

Além disso, devem ter o desejo e o plano de aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos brasileiros, trazendo resultados concretos e positivos para nosso país. As inscrições podem ser feitas no site do Alcance até o dia 28 de novembro.

Em que consiste o apoio do Alcance?

Ao longo de dois anos, candidatos selecionados passarão por uma jornada de aprimoramento de seus conhecimentos técnicos e de idioma, acompanhada de aprendizados sobre a melhor estratégia de candidatura:

Preparação para o idioma (inglês)

Preparatório para aplicação (essays, questionários, cartas de recomendação etc.)

Formação para os exames específicos (GRE, TOEFL, IELTS etc.)

Acompanhamento posterior

Financiamento de custos para a aplicação

Acolhimento ao longo da jornada

Participantes que finalizarem seus processos também poderão se candidatar para entrar na Comunidade Four, onde continuarão a receber apoio do Instituto Four em seus processos de desenvolvimento e farão parte da rede de fellows.

Série de lives e debates

Para oferecer dicas sobre estudar no exterior e como se preparar para o processo de candidatura, o Alcance criou uma série de debates no YouTube que acontecem sempre aos sábados. Os episódios contam com dois convidados e, para participar, é preciso se inscrever gratuitamente pelo site da Fundação Lemann.

