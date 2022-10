Professores da Nova Zelândia apresentam ao vivo as múltiplas oportunidades do desenvolvimento sustentável

Dias 25 e 26/10 especialistas vão abordar online temas como mudanças climáticas, turismo, e economia com foco em sustentabilidade.

O público brasileiro e dos demais países da América Latina poderá conferir, em 25 e 26 de outubro, aulas ao vivo e gratuitas com professores reconhecidos internacionalmente de diferentes universidades da Nova Zelândia. Com o tema “Educação para o desenvolvimento sustentável”, o evento Latin America Masterclasses reúne especialistas de diferentes áreas do conhecimento para aulas com foco na importância da sustentabilidade para o desenvolvimento da sociedade.

A programação completa está disponível no site do evento, realizado pela Education New Zealand, agência do governo neozelandês responsável pela promoção da educação internacional do país. Para assistir às aulas é necessário realizar inscrição prévia também no site do evento. Após preencher o cadastro, basta acessar o site nos dias 25 e 26 de outubro, a partir das 17h (horário de Brasília), e acompanhar tudo ao vivo.

As aulas terão duração de 25 minutos e você poderá interagir com os professores ao longo das apresentações, enviando perguntas e comentários por meio do bate-papo. Não é necessário instalar nenhum software para assistir às aulas, basta acessar o site em computadores ou dispositivos móveis. Aqueles que acompanharem 70% das aulas ao vivo receberão certificado de participação.

Todas as aulas serão ministradas em inglês e contarão com tradução simultânea para português e espanhol.

Sustentabilidade em pauta: compromisso com o futuro

Os professores das universidades da Nova Zelândia vão discorrer sobre mudanças climáticas, turismo, sistemas alimentares, espaços urbanos, uso dos oceanos e práticas de negócios – debates fundamentais para se pensar uma sociedade globalizada e sustentável.

A educação da Nova Zelândia é considerada referência mundial por promover o pensamento independente – com ensino prático e colaborativo – e dar ênfase em questões como a preservação do meio ambiente e a inovação em negócios sustentáveis. Um dos conceitos fundamentais da proposta de educação implementada no país é “kaitiakitanga” (palavra do idioma Maori, do povo indígena da Nova Zelândia), que representa cuidar das pessoas e do lugar, preservando os conhecimentos tradicionais em benefício das gerações futuras.

A Nova Zelândia também é o país de língua inglesa que melhor educa para o futuro, de acordo com o ranking mundial realizado e divulgado pela publicação The Economist Intelligence Unit.

Temas atuais com a perspectiva de um país inovador

O evento voltado para os países da América Latina contará com participação de docentes de cinco universidades neozelandesas: Auckland University of Technology, Massey University, University of Waikato, Victoria University of Wellington e Lincoln University.

Confira a seguir os temas das aulas e respectivos dias e horários em que serão ministradas na plataforma Latin America Masterclasses:

25/10, 17h

– Mudanças Climáticas Ações Moderadas pela Iwi (tribo): Nossos Porquês e Comos – AGORA

25/10, 17h30

– Desenvolvimento Sustentável do Turismo: Uma Abordagem Regenerativa do Turismo

25/10, 18h

– Resiliência e Sistemas Alimentares – O Futuro Desafio do Estudantes de Hoje

26/10, 17h

– O que torna as cidades mais habitáveis

26/10, 17h30

– Economia Azul: uso sustentável de nossos oceanos

26/10, 18h

– Práticas de negócios sustentáveis na Aotearoa Nova Zelândia

Sobre a Education New Zealand (ENZ)

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com aproximadamente 100 funcionários em 18 localidades ao redor do mundo e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

