Professora brasileira é selecionada para estudar Empreendedorismo Social nos EUA

Programa Global Links, promove o empreendedorismo social e lideranças locais por meio de capacitação no Rollins College, EUA.

A capacitação Global Links é um programa de intercâmbio intercultural, exclusivo para professoras universitárias, desenvolvido pela Tupperware Brands, que já teve edições em países como a Índia e o Iraque, impactando mais de quatro mil estudantes e docentes ao longo dos anos.

Em 2018, o projeto foi lançado no Brasil, com o intuito de promover o empreendedorismo social e lideranças locais, e a Dra. Denise Poiani Delboni foi a brasileira selecionada. Professora de Direito do Trabalho, Compliance e Relações do Trabalho e Emprego da Fundação Getúlio Vargas – FGV e da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, no Brasil, a Dra. Delboni coordenou o programa 10.000 Mulheres, em parceria com a Fundação Goldman Sachs, para qualificar mulheres empreendedoras no Brasil.

Em meados de janeiro de 2019, ela embarcou para os Estudos Unidos para estudar Empreendedorismo Social no Rollins College por seis meses. O Rollins College é uma escola de pós-graduação que figura no topo dos rankings de MBA das revistas Bloomberg, Businessweek e Forbes. A instituição faz parte do seleto grupo de escolas de negócios agraciadas com a acreditação de pós-graduação da AACSB International, inclusive por seu Doutorado Executivo em Administração, primeiro programa do tipo a ser acreditado no estado. 649295

Além de ampliar seus conhecimentos sobre empreendedorismo feminino e participar de outras atividades acadêmicas, a Dra. Delboni vai fazer uma imersão na sede da Tupperware Brands, em Orlando. Ao retornar ao Brasil, ela dará continuidade ao projeto com seus alunos, compartilhando e multiplicando os conhecimentos adquiridos. Também vai prospectar parcerias com ONGs ou empresas sociais locais para a implementação de projetos com mulheres empreendedoras.

O programa Global Links tem duração estimada entre seis e nove meses. Na fase final, a docente, acompanhada de um grupo de cinco alunas selecionadas por ela, realizará uma nova imersão de duas semanas no Rollins College. O objetivo é trocar experiências e avaliar os resultados do projeto implementado no Brasil com as alunas e instituições / empresas parceiras. O grupo contará com o apoio do Escritório de Assuntos Globais da Mulher do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os custos de viagem, hospedagem, aulas e materiais da professora e seus alunos serão inteiramente financiados pelo programa.

Para mais informações sobre o Global Links, siga @Tupperware.Brands.Global.Links no Facebook ou @global.links.us no Instagram.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.