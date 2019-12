Preparatório gratuito para candidaturas a universidades internacionais

As inscrições para o processo seletivo do Prep Estudar Fora, programa de mentoria da Fundação Estudar, vão até 16/12. Participe!

Programa gratuito da Fundação Estudar, o Prep Estudar Fora oferece mentoria exclusiva para jovens que vão passar por processos seletivos em universidades internacionais de ponta. Desde 2009, mais de 400 jovens brasileiros já foram apoiados pelo Pep Estudar e o programa contabiliza mais de 850 aprovações em excelentes instituições de ensino no exterior.

Entre os jovens beneficiados de diferentes partes do país está a gaúcha Victoria de Quadros. Nascida em Porto Alegre, a ex-aluna do Prep conseguiu aprovação em Harvard para estudar Matemática Aplicada, graças à mentoria da Fundação Estudar. Já Bernardo Sarti, de Salvador, fez o preparatório e foi aceito no curso de graduação em International Studies and Business da Universidade da Pennsylvania.

Durante o Prep Estudar, jovens talentosos recebem auxílio individualizado sobre os processos de candidatura internacionais, acesso à rede de alunos e ex-alunos, aulas preparatórias para os testes, orientação com especialistas e apoio financeiro para os custos de application, nos casos de necessidade financeira comprovada. Além disso, ao longo do ano, são acompanhados por um ‘padrinho’ ou ‘madrinha’ que cursou a graduação em outro país.

Para participar do processo seletivo 2019, interessados devem demonstrar excelente desempenho acadêmico e estar no penúltimo ou último ano do Ensino Médio. Também devem demonstrar um histórico relevante de participação em atividades extracurriculares, excelente domínio do inglês e já estar se preparando para enviar sua candidatura à universidades internacionais. Não há restrição de renda familiar, a organização procura alunos de destaque nas redes pública e privada.

O time da Estudar Fora sempre buscou capilaridade por todo o território nacional. “Como o processo seletivo e o programa são feitos 100% online, conseguimos garantir diversidade geográfica. Somos capazes de avaliar mais de seis mil candidaturas, culminando em cerca de 40 selecionados por turma”, explica Juliana Kagami, Coordenadora do Prep Estudar Fora.

O processo seletivo do Prep Estudar Fora é dividido em duas etapas eliminatórias, realizadas online:

As inscrições estão abertas até o dia 16 de dezembro. Interessados em fazer o preparatório devem se inscrever AQUI.

O Estudar Fora é uma iniciativa da Fundação Estudar que ajuda jovens brasileiros a alcançarem o sonho de estudar fora por meio de conteúdo digital e um preparatório especializado. A Fundação Estudar, contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

