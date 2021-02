Pensando em fazer um mestrado no exterior?

Evento Access Masters acontece online dia 25 de fevereiro e vai conectar você às melhores universidades do planeta.

Se você quer fazer um mestrado no exterior, não deve perder a feira Access Masters que acontece dia 25 de fevereiro online. Na data, das 16h30 às 18hs, estudantes e profissionais receberão as melhores orientações sobre opções de desenvolvimento de carreira por meio de um mestrado no exterior.

Eu estarei com vocês às 17hs para conversar sobre como fazer uma boa candidatura para um mestrado internacional.

O evento gratuito é aberto a todos e oferece a potenciais alunos a oportunidade de conversar com os diretores de admissão das instituições de ensino, tirar dúvidas e saber mais sobre cada uma delas. Mas como as vagas são limitadas, não deixe para fazer sua inscrição na última hora, especialmente se quiser participar das consultas personalizadas!

> Conheça os benefícios adicionais do Access Masters:

– Participar das apresentações das escolas e de consultas personalizadas de 20 minutos para encontrar o programa mais adequado ao seu perfil

– Receber Informações sobre o GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e bolsas de estudo

– Aprender como concorrer a bolsas de estudo (e ganhá-las) e a financiar seus estudos de mestrado

– Concorrer a um apoio financeiro de mil euros para seu programa de mestrado

– Receber acesso exclusivo ao Access Masters Guide 2021

– Receber uma consulta gratuita de 30 minutos pela Unimy.com

– Participar de sorteio de 5 bolsas online com 50% de desconto fornecido pelo GMATH Brasil

– Ganhar um desconto de R $ 200 para aprender inglês VIP com professores ao vivo do Horvitz.br!

Um diploma de mestrado abre inúmeras oportunidades para seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Por isso, escolher o programa certo para o seu perfil é fundamental!

> Confira algumas das escolas que participarão do evento:

– American University- Kogod School of Business

– emlyon business school

– Esade Business School

– Georgia State University – J Mack Robinson College of Business

– Hult International Business School

– IE Business School

– IESE Business School – Master in Management

– IÉSEG School of Management

– Imperial College Business School

– Nottingham Trent University

– Robert Gordon University Aberdeen – RGU

– UBC-Sauder School of Business

– WHU – Otto Beisheim School of Management

Serviço – Access Masters Online

Data: 25 de fevereiro

Horário: das 16h30 às 18hs

Inscrições: AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.