Pensando em fazer um MBA no exterior? Não Perca o Access MBA Tour

Evento acontece dia 27/10 no Rio de Janeiro e dia 29/10 em São Paulo, reunindo mais de 40 escolas de negócio de altíssimo nível.

Se você está pensando em fazer um MBA no exterior, não pode perder o Access MBA Tour, evento presencial que reunirá profissionais ambiciosos e escolas de negócios internacionais de alto nível no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Candidatos em potencial aprenderão sobre os melhores programas de MBA, modelos de aprendizado híbrido, participarão de painéis de discussão com representantes de escolas e ex-alunos e terão reuniões individuais com diretores de admissão das principais escolas dos EUA, Canadá e Europa. Eu estarei em São Paulo, às 10h30, para conversar com você sobre o valor agregado de fazer um MBA no exterior!

“Apesar da incerteza, estudantes de todo o mundo não suspenderam seus planos de educação e desenvolvimento”, diz Christophe Coutat, fundador e CEO do Advent Group, organizador dos eventos do Access MBA. “Quem participa dos nossos eventos sai com uma visão clara de sua carreira, obtêm informações valiosas sobre os diferentes programas de MBA e fica mais confiante para tomar as melhores decisões sobre seus estudos.”

No evento deste ano, o Access MBA Tour oferecerá workshops práticos de preparação para testes, discussões sobre os programas, sessões de perguntas e respostas e orientação personalizada com especialistas em educação. Cada participante do evento será cuidadosamente pré-combinado com escolas de negócios e universidades que se adequam à sua formação e preferências, e obterá mais detalhes sobre os recursos de diferentes programas de MBA e MBA Executivo. Fluência ou boa capacidade de conversar em inglês é recomendável.

Além da programação diversificada e interação personalizada, um dos futuros candidatos receberá uma bolsa de estudos de US$ 1.000. A seleção será feita aleatoriamente entre todos os inscritos ao longo da temporada.

Diferenciais do MBA

Um MBA internacional não só oferece uma experiência inestimável para futuras lideranças, mas também é muito valorizado no mundo dos negócios. De acordo com a Pesquisa de Recrutadores Corporativos GMAC 2021, as projeções de contratação indicam uma recuperação a partir de 2020. Cerca de 91% dos recrutadores planejam contratar formandos de MBAs em 2022, retornando aos níveis pré-pandemia (92%). As projeções de contratação de MBA em setores-chave, como consultoria, também estão mostrando força – 95% planejam contratar graduados em escolas de negócios, em oposição aos 76% de 2021.

Como fazer sua inscrição

Para que o Access MBA identifique as opções de escola de negócios mais adequadas para o seu perfil, faça sua inscrição gratuita no site do evento – Rio de Janeiro ou São Paulo – com antecedência.

Sobre o Grupo Advent

Fundado em 2004, o Advent Group é uma agência independente de eventos personalizados e mídia especializada no setor de ensino superior. Todos os anos, o Access MBA e o Access Masters Tours apresentam 70 mil candidatos em potencial para mais de 325 principais escolas de negócios em quase 200 eventos. Como líder mundial em eventos One-to-One, a missão do Advent Group é aumentar a conscientização sobre o valor da educação nas escolas de negócios e orientar os candidatos em potencial para as escolas e programas certos.

> Serviço Access MBA Tour

Rio de Janeiro

Data: 27 de outubro

Horário: das 16h30 às 21h10

Local: JW Marriott Hotel Rio de Janeiro

Av. Atlântica, 2600 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, 22041-001

São Paulo

Data: 29 de outubro

Horário: das 10h30 às 15h35

Local: Renaissance São Paulo Hotel

Alameda Santos, 2233 – Jardim Paulista

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.