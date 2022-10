Participe do Salão do Estudante, a maior feira de intercâmbio da América Latina

Evento presencial começa hoje no Rio de Janeiro e segue para São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador.

Se você quer estudar no exterior, não deve perder o Salão do Estudante, a maior feira de educação internacional da América Latina. O evento será realizado em seis capitais brasileiras e reunirá cerca de 150 expositores de países como Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Portugal e Reino Unido e Turquia.

O bloco português é um dos que vêm com mais força, trazendo cerca de 40 instituições. A américa do norte é outro destaque, com 30 instituições estadunidenses e 15 canadenses. Além disso, o EducationUSA, Gouvernement du Québec, Australian Trade Commission e Campus France, também estarão presentes oferecendo seus programas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos técnicos e de idiomas, high school e todo o “combo” destinado a ala teen. Em alguns países, além de estudar, será possível encontrar opções de trabalho, como acontece na Irlanda.

A empresa britânica BMI/Times Higher Education, responsável pela realização da feira, fez um levantamento com mais de 100 mil estudantes brasileiros entre 2019 e 2022 que mostra um crescimento de 14% na procura por cursos de graduação e de 12% por cursos de pós-graduação no exterior. A alta é a mais significativa nos últimos cinco anos.

“A pandemia reprimiu esse mercado. As pessoas não podiam se deslocar e adiaram seus planos. Agora com o cenário educacional voltando à normalidade, a corrida para conseguir um diploma no exterior cresce”, revela Samir Zaveri, CEO da BMI.

A pesquisa também demonstrou que houve um crescimento considerável dos visitantes interessados em pós-graduação, mestrado e doutorado, devido ao competitivo mercado de trabalho que exige um profissional diferenciado. Os Estados Unidos ainda é o país mais procurado, mas o Canadá, Portugal, Reino Unido, Espanha, França, Austrália, Alemanha, Itália e Irlanda também se destacam.

A vontade de aprender outro idioma no exterior continua bastante popular. Embora o inglês ainda lidere o ranking dos idiomas, ao longo dos últimos, o crescimento do interesse pelo espanhol, francês, italiano e alemão dois anos foi notório.

Então não perca tempo e aproveite esta feira para conhecer o que os países têm a oferecer e trazer novas informação ao seu projeto de estudar no exterior!

SERVIÇO – Salão do Estudante 2022

Rio de Janeiro

Data: 11 de outubro

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 19h

Rio de Janeiro

Data: 13 de outubro

Local: Windsor Oceanico

Endereço: R.Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 19h

São Paulo

Datas: 15 e 16 de outubro

Local: Centro de Eventos São Luis

Endereço: R. Luís Coelho, 323 – Consolação

Horário: 14h às 18h30

Brasília

Data: 18 de outubro

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 15h às 19h

Curitiba

Data: 20 de outubro

Local: Qoya Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Batel

Horário: 15h às 19h

Belo Horizonte

Data: 22 de outubro

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Horário: 13h às 17h

Salvador

Data: 24 de outubro

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 15h às 19h

SALÃO DO ESTUDANTE

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre cerca de 150 expositores, o evento reúne variedades de cursos no exterior, para quem procura a melhor faculdade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de inglês no exterior. Há oportunidades fora do país para todos os gostos e idades.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.