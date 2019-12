Participe do concurso Roger Hatchuel Student Academy

Um vídeo de dois minutos em inglês pode mudar, para sempre, a vida de um estudante brasileiro. Este é o tempo que o candidato tem para mostrar toda sua criatividade e concorrer a uma vaga na Roger Hatchuel Student Academy. O evento, que acontece em paralelo à 67ª edição do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, é representado no Brasil pelo Estadão.

A Roger Hatchuel Student Academy terá no total 40 estudantes de várias partes do mundo. Um deles será do Brasil. As inscrições para o concurso encerram em 24 de janeiro.

> Quem pode participar:

– Estudantes cursando o último ano do ensino superior ou de cursos livres sediados em território nacional nas áreas de comunicação, marketing, administração, TI, filme e/ou cinema, design, artes, negócios, tecnologia e inovação.

– Faixa etária: 18-22 anos (nascidos após 26 de junho de 1996).

– Falantes de inglês fluente.

> Dicas para criar o vídeo:

Seu vídeo de dois minutos deve mostrar quem você é e como é criativo. Seja memorável. Mostre sua personalidade, paixão e criatividade. Diga por que você merece o bilhete de ouro para o Cannes Lions!

O vencedor viajará a Cannes com todas as despesas pagas, entre 21 e 26 de junho do próximo ano, para participar da Roger Hatchuel Student Academy, projetada para ajudar estudantes interessados em seguir um caminho criativo na publicidade a lançar suas carreiras. Nessa semana em Cannes, os 40 candidatos selecionados estarão envolvidos com questões relacionadas a marcas, liderança, propósito, solução de briefings criativos e valor da diversidade, entre outros temas. Em paralelo, frequentarão o Festival com a curadoria de um mentor especialmente dedicado a esta classe.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas AQUI. O Estadão, como representante oficial do Cannes Lions no Brasil, também esclarece dúvidas pelo telefone (11) 3856-5454 ou pelo e-mail clelia.salgado@estadao.com.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Estadão