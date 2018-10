Participe do 4º salão de carreiras França-Brasil

Evento, no dia 06/11, reúne empresas francesas e potenciais candidatos em salão de recrutamento. Inscrições gratuitas, vagas limitadas!

Se você está procurando um novo desafio ou reposicionamento no mercado de trabalho, não perca a chance de entrar em contato com as maiores empresas francesas instaladas no Brasil durante o 4o Salão de Carreiras França-Brasil.

O evento, organizado pelo Campus France Brasil com apoio do Consulado da França em São Paulo, Câmara de Comércio França-Brasil e Business France, acontece no dia 6 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, das 15h às 19h.

Após três edições, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Salão de Carreiras França-Brasil continua valorizando o percurso de todos aqueles com perfis multiculturais, que eventualmente tenham realizado programas de mobilidade internacional (intercâmbios, graduação e pós-graduação).

Durante o salão, os participantes poderão encontrar oportunidades de emprego e estágio, ampliar sua rede de contatos e participar de workshops e palestras.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Garanta sua inscrição, preenchendo o formulário online e anexando uma cópia de seu currículo em formato PDF (máximo de 1MB por documento) até o dia 2 de novembro. Os currículos serão enviados às empresas, ampliando suas chances de ser convocado por uma delas para trabalhar e/ou estagiar.

>> Confira as empresas confirmadas no 4o Salão de Carreiras França-Brasil até o momento:

Safran Helicopter Engines

Engie Brasil

Vinci Energies

Saint Gobain

Accor Hotels

A programação completa das palestras será divulgada em breve no site da Campus France Brasil.

>> Serviço:

4o Salão de Carreiras França-Brasil

Data: 6 de novembro de 2018

Horário: das 15h às 19h

Endereço: Maksoud Plaza Hotel (R. São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista)

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Campus France Brasil