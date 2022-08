Participe da feira virtual para estudos nos EUA

Dia 24 de agosto, das 17h às 20h, o EducationUSA vai conectar representantes de 80 universidades estadunidenses a alunos de todas as partes do Brasil.

Se você está pensando em estudar nos Estados Unidos, não pode perder a Feira Virtual promovida pelo EducationUSA, no dia 24 de agosto, das 17h às 20h. Representantes de mais de 80 universidades estadunidenses estarão presentes para tirar as dúvidas de todos que almejam conquistar um diploma de graduação, pós-graduação ou cursos livres.

“A Feira Virtual do EducationUSA é uma oportunidade única de entrar em contato direto com os diretores de admissão de instituições de ensino superior norte-americanas. É um ótimo momento para coletar informações e aprofundar o conhecimento sobre o processo de candidatura, características das universidades e oportunidades,” avalia a orientadora do EducationUSA PUC-Rio, Marina Martins-Ide.

Fonte de informações oficiais sobre estudos nos Estados Unidos, o EducationUSA tem 39 escritórios no Brasil, que oferecem uma gama de atividades presenciais e virtuais para alunos e suas famílias, ajudando-os a navegar pelo processo de admissão em universidades nos EUA:

– Palestras sobre o processo de admissão e exames exigidos, como custear seus estudos nos EUA, o visto de estudante, preparando-se para começar seus estudos

– Workshops sobre a redação das cartas de motivação (essays e personal statements)

– Orientação personalizada

– Tradução certificada de documentos acadêmicos

– Programas como o Oportunidades Acadêmicas que apoia estudantes academicamente qualificados, mas sem condições financeiras, no processo de candidatura para programas de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), com bolsas de estudos.

Hadilayne Bandeira, 19 anos, é de Maragogi, Alagoas e descobriu o EducationUSA quando começou a pesquisar o processo de candidaturas à universidades nos EUA. Em 2021, participou da Feira Virtual, conheceu novas universidades e conversou diretamente com seus representantes. “Tive todo o apoio de um orientador do escritório de minha região para o processo de candidatura e fui selecionada para uma bolsa integral na Stetson University, Flórida, onde vou estudar Marketing. Sem a orientação e os recursos disponibilizados pelo EducationUSA não teria conseguido”.

Felipe Pavanelli, 20 anos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, também foi aprovado e conseguiu uma bolsa integral para estudar Inglês e Ciência da Computação, no Dartmouth College. “Com toda certeza o EducationUSA foi crucial nessa minha jornada, sendo minha principal fonte de informações e acompanhamento de cada passo da minha candidatura”.

> Serviço – Feira Virtual EducationUSA 2022

Quando: dia 24 de agosto, quarta-feira

Horário: 17h às 20h

Inscrições gratuitas AQUI

