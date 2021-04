Participe da Brazil Conference at Harvard & MIT

Organizado por estudantes brasileiros em Boston, evento acontecerá entre 11 e 17/o4 e será transmitido gratuitamente.

A sétima edição da Brazil Conference at Harvard & MIT está chegando! Realizada anualmente pela comunidade brasileira de estudantes em Boston, promove o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil para discutir temas relacionados à política, economia, cultura e sociedade. Com a missão de estabelecer um espaço plural para o debate, a conferência gera novas ideias sobre o futuro do nosso país e fomenta transformações para melhorar as vidas do maior número possível de brasileiros.

Este ano, a Brazil Conference at Harvard & MIT será realizada pela primeira vez no Brasil, em uma parceria inédita com a Fábrica de Startups, empresa brasileira de fomento à inovação. Os convidados estarão presentes em painéis sobre democracia e justiça, diversidade de cultura, economia e negócios, políticas públicas e impacto social, que serão transmitidos online e de forma totalmente gratuita.

Para Gustavo Coutinho, co-presidente da Brazil Conference, a escolha dos participantes é um dos principais desafios da organização. “Ficamos muito felizes em organizar o evento sempre em cocriação interna, ouvindo todos os participantes e realizando debates para definirmos esses nomes. Prezamos por inserir pessoas que sejam relevantes em suas áreas de atuação, mas uma de nossas prioridades é manter a diversidade em cada uma das discussões”, afirma.

Com outros nomes ainda a serem confirmados, a jornalista Gabriela Priori e o professor e advogado Ronaldo Lemos estarão no debate sobre o impacto da mídia e das redes sociais no comportamento da sociedade, fake news e outros assuntos correlatos. Já a apresentadora Didi Wagner, falará sobre a influência da música em movimentos sociais. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se unirá a outros convidados no debate sobre democracia e três poderes. Guilherme Benchimol, CEO e Fundador do ‎Grupo XP, estará presente no painel que discutirá economia e negócios.

As inscrições para participação são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento. Você também pode conferir os painéis através de transmissões ao vivo no canal do youtube da Brazil Conference.

Em 2020, o Brazil Conference recebeu 500 mil participantes online e a expectativa para este ano é que, pelo menos, 600 mil pessoas sejam impactadas pelos temas debatidos.

Serviço:

Evento: Brazil Conference at Harvard & MIT

Data: 11 a 17 de abril de 2021

Horário: 8h às 22h

Mais informações AQUI.

Inscrições gratuitas AQUI.

Sobre a Brazil Conference at Harvard & MIT

A Brazil Conference at Harvard & MIT é um evento anual organizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston desde 2015. A conferência é a representação de um movimento que busca levar para Boston, um conhecido pólo de conhecimento, intelectuais brasileiros que podem discutir os desafios e caminhos possíveis para o país. O que nasceu como um pequeno evento para comemorar os 30 anos da Democracia do nosso país, já foi chamado pela imprensa de “Davos Brasileira”.

Sobre a Fábrica de Startups

A Fábrica de Startups foi criada na Europa em 2012 e trazida ao Brasil em 2017, por Ula Amaral, Hector Gusmão e Bruno Castello. O trio teve uma experiência bem sucedida com os conceitos criados em Portugal e decidiu adaptar para a realidade brasileira. A Fabstart é uma fábrica de inovação para corporações e startups, promovendo negócios e cultura de transformação, fazendo com que empresas brasileiras sejam benchmarks de inovação no mundo todo. Hoje, atende a 20 grandes marcas e colabora para o desenvolvimento de mais de 400 startups.

Fonte: Brazil Conference at Harvard & MIT