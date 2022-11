Palestra virtual discute escassez de talentos em Vancouver e experiências de professores e ex-alunos da University Canada West

Evento gratuito será realizado em inglês, pelo aplicativo Zoom, com traduçãos simultâneas para português e acontece dia 17/11, às 13h00.

O Canadá, um dos destinos preferidos pelos brasileiros que desejam internacionalizar suas carreiras, agora está ainda mais atraente com a possibilidade de aumento de jornada de trabalho para estudantes internacionais e o crescimento da oferta de vagas em diversas áreas.

Para debater este tema, a University Canada West (UCW) realiza a palestra virtual “O Canadá precisa de talento. Aprenda o caminho do sucesso com a UCW”, no dia 17 de novembro, às 13h00 (horário de Brasília).

Com mais vagas de emprego do que potenciais candidatos, instituições de ensino, como a UCW, estão assumindo um papel fundamental nesse contexto, não apenas no preparo de seus alunos na obtenção de conhecimento e ferramentas para assumir cargos em demanda, mas também para orientá-los à medida que se juntam ao mercado de trabalho canadense.

Durante a palestra virtual, professores e ex-alunos da UCW vão compartilhar suas experiências na indústria empresarial de Vancouver e darão dicas de como os programa de graduação e pós-graduação da UCW podem ajudar futuros estudantes interessados em ingressar na carreira profissional canadense.

Aumento da jornada de trabalho

Recentemente, o governo canadense autorizou estudantes internacionais a trabalhar mais de 20 horas por semana, fora das universidades, reforçando ainda mais a necessidade de mão-de-obra qualificada. Sim, se você estudar no Canadá poderá trabalhar durante o período em que estiver cursando programas de graduação ou pós-graduação.

A medida provisória, que é válida de 15 de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2023, também se aplicará a estudantes estrangeiros que tenham apresentado um pedido de visto de estudo, caso sejam aprovados pelo serviço de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. A expectativa é que mais de 500 mil alunos estrangeiros sejam beneficiados.



Preparando o seu futuro

A palestra virtual “O Canadá precisa de talento. Aprenda o caminho do sucesso com a UCW” contará com a participação de:

Alexander Sakharov, vice-chair do Departamento de Marketing, Estratégia e Empreendedorismo da UCW

Cheryl Thomas, integrante adjunta do corpo docente da UCW e professora de “Lead Consulting Practices & Capstone Projects”

Paola Cervantes, ex-aluna mexicana, analista de gestão de risco de crédito no BCI

Cristiano Macarios, ex-aluno brasileiro, head de vendas na Blue Bathworks

O evento será realizado dia 17/11, às 13h00 (horário de Brasília), em inglês, pelo aplicativo Zoom, com traduções simultâneas para português e espanhol.

Interessados podem se inscrever gratuitamente AQUI.



Sobre a University Canada West (UCW):

A University Canada West (UCW) é uma instituição inovadora, voltada para negócios e tecnologia, localizada em Vancouver, Canadá, que oferece cursos de graduação e pós-graduação para estudantes nacionais e internacionais. A UCW possui uma gama de programas focados na área de negócios, incluindo Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts in Business Communication, Associate of Arts e Master of Business Administration. Os cursos são oferecidos em dois campi: West Pender, no centro financeiro da cidade e o novo Vancouver House Campus. Recentemente a UCW recebeu a classificação geral de 5 estrelas da QS Stars – uma classificação obtida apenas por três outras universidades do país. A instituição também foi nomeada uma das 10 melhores universidades on-line do Canadá em 2021.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: UCW

UCW Website | UCW on Facebook | UCW on Instagram | UCW on YouTube | UCW on LinkedIn | UCW on TikTok