Orientação gratuita para estudar na França

Evento Portas Abertas, do Campus France Brasil, oferece palestras informativas e atendimentos individuais em SP, Recife e BH no dia 23/02. Inscreva-se!

No dia 23 de fevereiro, os escritórios do Campus France em Belo Horizonte, Recife e São Paulo, estarão de portas abertas para receber interessados em estudar na França.

Nos eventos, que contam com palestras e atendimentos individuais, serão apresentadas todas as oportunidades de estudo na França, o funcionamento do ensino superior francês, os pré- requisitos para candidatura, bolsas de estudo e benefícios para estudantes internacionais.

Além disso, as equipes estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre o procedimento de candidatura às universidades francesas, bolsas de estudo e custo de vida no país.

Os interessados em terminar a graduação ou fazer uma pós-graduação em universidades francesas ainda podem se candidatar pelo Campus France Brasil até o dia 15 de março de 2019 (mais informações no site).

Para concorrer a uma vaga é preciso apresentar histórico de notas, diploma, cartas de motivação e exame de proficiência no idioma, entre outros documentos. O sistema simplificado permite que os candidatos apliquem para mais de uma instituição pelo mesmo processo.

As universidades francesas são públicas e parcialmente subsidiadas pelo governo. Estudantes internacionais devem arcar com cerca de um terço do custo real da formação, enquanto o restante é custeado pelo governo.

Outro atrativo para as universidades francesas é a oferta de mais de 200 bolsas para brasileiros. Os estudantes internacionais ainda podem trabalhar legalmente durante meio período e têm uma série de benefícios, como o auxílio moradia, acesso ao sistema de seguridade social, desconto para transporte e atividades culturais a baixo custo.

Portas abertas – Recife

Data: 23 de fevereiro de 2019 (sábado)

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Aliança Francesa de Recife Endereço: R. Amaro Bezerra, 466 – Derby

Portas abertas – Belo horizonte

Data: sábado, 23 de fevereiro de 2019

Horário: das 11h às 12h30

Local: Espaço Campus France de Belo Horizonte – Auditório 1o Andar – HUB Minas Digital Endereço: Avenida Bias Fortes, 50 – 2oandar, Lourdes, Belo Horizonte – MG

Portas abertas – São Paulo

Data: 23 de fevereiro de 2019 (sábado)

Horário: das 12h às 17h

Local: Campus France Brasil em São Paulo

Endereço: Alameda Jaú, 1208 – Jardim Paulista (próximo ao metrô Trianon-Masp)

Sobre o Campus France Brasil

Agência oficial do governo francês, o Campus France Brasil oferece orientação gratuita sobre graduação, mestrado, doutorado e cursos de verão no país europeu, além de disponibilizar um sistema unificado de candidatura para instituições francesas.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.