Oportunidades de estudo e bolsas na Holanda

Live Estudar na Holanda, dia 02/03, explica tudo sobre estudar neste país, ranqueado entre os melhores ensinos superiores do mundo.

Se você está pensando em estudar no exterior, não perca a Live Estude na Holanda, preparada pela equipe do Nuffic Neso Brazil para você, estudante brasileiro que deseja ter uma experiência internacional de qualidade, em uma sociedade verdadeiramente multicultural.

Eleito entre os melhores ensinos superiores do mundo, a Holanda oferece mais de 2100 opções de cursos totalmente ministrados em inglês, em diversas áreas de conhecimento. O País é sede de grandes empresas como Unilever, Shell e Philips e disponibiliza bolsas de estudo exclusivas para brasileiros.

>> Confira os tópicos que serão abordados na Live Estudar na Holanda:

– Por que estudar na Holanda?

– O ensino superior holandês

– A vida na Holanda

– Curiosidades

– Bolsas de estudo, entre elas a Orange Tulip Scholarship – OTS Brazil, que encerra inscrições em 01 de abril e 1 de maio

– Dicas e depoimentos que irão ajudar na sua candidatura.

Inscreva-se AQUI ou no Facebook. O evento acontece dia 02/03, das 18h às 19h30, no canal do YouTube do Nuffic Neso Brasil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.