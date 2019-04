ONU oferece bolsas para afrodescendentes

Oportunidade de aprendizado intensivo sobre os direitos das pessoas de ascendência africana acontece em Genebra. Inscrições até 30/04.

O programa de bolsas de estudo para afrodescendentes, oferecido pela ONU, acontece anualmente no escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos em Genebra. Esta é uma oportunidade de aprendizado intensivo, para pessoas com pelo menos quatro anos de experiência profissional, relacionada aos direitos das pessoas de ascendência africana.

Ao longo de três semanas, bolsistas selecionados vão:

– Aprender e aprofundar sua compreensão da lei internacional de direitos humanos e do sistema de direitos humanos da ONU, a estrutura internacional para combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, a intolerância e questões interligadas – com foco nas pessoas de ascendência africana

– Fortalecer o desenvolvimento de propostas de projetos, apresentações e envio de informações para mecanismos internacionais de promoção dos direitos humanos

– Conhecer, em primeira mão, mecanismos internacionais de promoção dos direitos humanos

– Reunir-se com uma ampla gama de atores

O objetivo do programa é ampliar as habilidades dos participantes, para que possam contribuir ainda mais para a proteção e promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos afrodescendentes em seus respectivos países. Bolsistas selecionados receberão as ferramentas necessárias para melhorar o desenvolvimento de legislações, políticas e programas, fortalecer a colaboração da sociedade civil com os governos, e empreender atividades locais de conscientização.

UN Human Rights – Annual Fellowship Programme for People of African Descent

A bolsa inclui passagens de ida e volta, seguro de saúde básico e auxílio financeiro, para acomodação e outras despesas.

O programa é bilíngue – inglês e francês – e é necessário ter fluência em um dos dois idiomas para participar. Além disso, candidatos devem enviar os seguintes documentos (em um único e-mail) para africandescentfellowship@ohchr.org – mencionando Application for the YEAR Fellowship Programme for People of African Descent no assunto:

– Curriculum Vitae

– Formulário de Inscrição preenchido e assinado – escaneado em um único documento

– Declaração Pessoal (máximo de 500 palavras) explicando sua motivação para o programa e como usará o conhecimento adquirido para promover os interesses e direitos dos afrodescendentes

– Carta oficial de uma organização ou comunidade que certifique seu status / experiência profissional

– Cópia do passaporte

Bolsistas selecionados deverão seguir o programa em sua integralidade e participar das diferentes atividades oferecidas dos dias 25 de novembro a 13 de dezembro em Genebra, na Suíça.

Conheça todos os detalhes do YEAR Fellowship Programme for People of African Descent AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: UN Annual Fellowship Programme for People of African Descent