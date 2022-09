O que é o essay e por que ele é tão importante nos processos seletivos em universidades estrangeiras

Northwestern University | Foto: Moses Malik Roldan, via Unsplash

Entenda como apresentar melhor sua trajetória, mostrando quem é, como pensa e por que quer estudar naquela universidade.

Contar uma boa história quando há regras e limitação de caracteres ou palavras é sempre um desafio. Contar a sua história pessoal e profissional (no caso dos candidatos a mestrado ou doutorado), é um desafio maior ainda.

A carta de motivação, ou essay (também chamado de personal statement ou motivation letter) é um texto chave no processo de candidatura a uma universidade internacional. É nele que você se apresenta à instituição de ensino e revela quem é, como pensa e como foi sua trajetória aos avaliadores.

Gosto de pensar no essay como um espaço de autoconhecimento e reflexão pessoal. Por isso comparo o processo do essay ao do “storytelling”, ou da arte de contar uma história transmitindo uma mensagem inesquecível na qual o personagem principal é você.

Mesmo tendo ideias e mensagens brilhantes para transmitir, se não sabemos como fazer isso de uma forma cativante, não prendemos a atenção do leitor. Por isso é tão importante levar o seu leitor a uma jornada, na qual ele se envolve com a sua narrativa, e quer continuar a conhecer você até a última palavra.

Como suas experiências impactaram sua trajetória? Por que quer estudar naquela universidade e quais são os reais diferenciais do curso de sua escolha? O que faz de você um candidato especial e o que tem a oferecer à essa nova comunidade? Como o que vai aprender ali poderá mudar sua jornada pessoal e profissional?

Estas são algumas das perguntas que você precisa responder quando solicitado pelas universidades a escrever um essay livre. Da mesma forma, quando o essay é pautado em respostas a perguntas curtas, os temas propostos devem ser bem elaborados. O que as instituições querem é conhecer você. E, para que isso aconteça da melhor forma possível, sua capacidade de comunicação é fundamental.

No processo seletivo para graduação, as universidades americanas como Stanford, Northwestern, Chicago, Boston e demais, exigem um essay geral (cujo tema pode ser selecionado dentre algumas opções) e outros mais específicos (Suplemental Essay), determinados por cada instituição de ensino. Já nas europeias, como a Universidade de Amsterdam, King’s College London, ou a Nova de Lisboa, o essay normalmente é mais genérico, uma narrativa de sua trajetória pessoal e acadêmica. Por fim, embora seja possível que as instituições de ensino façam perguntas específicas para o essay de mestrado ou doutorado, normalmente ele é um texto livre, um ensaio sobre a sua história que também deve incluir os resultados ou impactos de suas experiências profissionais.

Por isso, quando for escrever seu essay, organize seus pensamentos e os tópicos que vai abordar por escrito. Imagine que está sendo entrevistado por alguém que quer te conhecer bem e, em poucas palavras, compreender por que você é um excelente candidato para aquela instituição de ensino.

Em linhas gerais:

Siga as instruções

Se a universidade pede que você se limite a um certo número de palavras ou que inclua em seu texto um determinado conteúdo, leve isso muito a sério. Prepare um esboço do que vai escrever no essay, pautado no que é solicitado. Regras não impossibilitam a criatividade e uma boa comunicação. Ambas acontecem naturalmente quando o conteúdo é bem organizado.

Envolva o leitor, desde o primeiro parágrafo

Apresente-se de uma forma impactante no primeiro parágrafo do seu essay. Lembre-se que vai contar algo curioso a seu respeito que está diretamente relacionado a sua personalidade e escolha profissional. Você é o personagem principal, então pense na sua trajetória antes de escrever. Fale sobre sua origem e os momentos mais marcantes da sua trajetória sem usar clichés ou frases feitas. Seja honesto e escreva seu relato de forma singular e original. Provoque o interesse do seu leitor por você.

Quais foram os impactos e mudanças gerados por suas experiências?

Sem repetir o seu currículo ou mesmo sem usá-lo como guia, escreva sobre suas vivências acadêmicas e profissionais descrevendo os impactos que elas produziram em sua vida, e na vida de outras pessoas. Fale sobre as mudanças que percebeu, como cresceu com elas, o que aprendeu. Não tenha medo de revelar aspectos mais frágeis, ou desafios pessoais no seu essay, especialmente se nesses momentos conseguiu virar o jogo e superá-los.

Use exemplos reais que façam sentido

Fale sobre coisas que realmente faz ou fez. Lembre-se, você não é a super-mulher ou o super-homem, então não exagere. Não aumente as histórias nem amplie demais o escopo de suas habilidades ou experiências. De novo, seja honesto. Se tiver que fazer uma entrevista na sequência, precisará sustentar o que disse previamente.

Estude bem o programa para o qual está se candidatando

Em seu essay, você terá que explicar por que quer estudar naquela instituição, portanto leia atentamente o conteúdo do programa. Saiba quem são os professores, qual é a metodologia de ensino e qual é o diferencial daquela universidade. O que ela oferece aos alunos além da sala de aula? Não copie frases do site, crie uma relação desse conteúdo com sua trajetória atual e futura. Mostre como essa oportunidade vai fazer uma diferença real na sua vida.

Quais são seus planos para o futuro?

Depois de explicar por que quer estudar naquela universidade, é interessante dizer o que pretende fazer no futuro. Onde você quer trabalhar? Pretende seguir uma carreira acadêmica (mestrado ou doutorado)? Quer fazer uma carreira no mercado internacional? Quais serão os seus próximos passos após essa formação?

Não confunda estudar fora com emigrar, falar sobre se estabelecer no país em seu essay antes de começar o curso não é uma boa ideia…

Qual será sua contribuição?

Contribuir é sinônimo de colaborar, participar. As universidades querem saber o que você tem a oferecer ao programa, aos seus futuros colegas, à sociedade e à área de estudo na qual quer se especializar. Também querem saber como vai aplicar o conhecimento adquirido durante o curso e quem vai se beneficiar com isso. Afinal, uma pessoa com boa formação acadêmica e profissional pode impactar a vida de muita gente.

Peça a alguém para ler o seu essay

Não deixe de pedir a pelo menos duas pessoas, capazes de fazer uma leitura crítica e imparcial, para avaliarem seu essay. Analise o que elas disserem a você e, a partir daí, melhore a escolha de palavras e a sua narrativa. Escreva seu essay com tempo para fazer várias releituras e reescrever o que for necessário. De um modo geral, o preparo do essay leva alguns dias. Escreva e deixe o texto de lado, descansando. Daí, releia o que escreveu e corrija o que for necessário, quantas vezes precisar, para poder contar sua história da melhor forma possível.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.