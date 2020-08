Nova Zelândia reúne acadêmicos e profissionais para discutir o futuro da educação pós-pandemia

Education New Zealand, agência do governo neozelandês para educação internacional, inicia em 31/08 série de eventos online. Inscrições gratuitas!

A partir de 31 de agosto, a Education New Zealand, agência do governo da Nova Zelândia para a educação internacional, realiza uma série de eventos online e ao vivo direcionados para a América Latina, com o intuito de debater temas da educação. O primeiro encontro vai reunir acadêmicos e profissionais do Brasil e da Nova Zelândia, para discutir um dos assuntos mais comentados do momento: o futuro da educação pós-pandemia.

A transmissão, que será em inglês, acontece das 18h às 19h (Brasília) da segunda-feira, 31/08, e vai contar com tradução simultânea. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site do evento. A iniciativa é realizada em parceria com a New Zealand Trade & Enterprise, agência para o desenvolvimento do comércio internacional da Nova Zelândia.

Batizado de Kōrerorero, expressão em Maori – idioma do povo nativo da Nova Zelândia – que significa “conversa, discussão”, o evento contará com palestras de professores brasileiros e neozelandeses que trabalham em instituições de ensino superior da Nova Zelândia, além de apresentações de profissionais de setores que envolvem pesquisa científica e inovação.

>> Confira os debatedores convidados:

– Genaro Oliveira, pesquisador brasileiro e professor da Faculdade de Educação da Massey University. É mestre pela Universidade Federal da Bahia e doutor pela Universidade de Auckland.

– Yvonne Chan, pesquisadora neozelandesa, diretora de engajamento da Auckland University of Technology e especialista em tecnologia têxtil. É doutora pela Heriot-Watt University.

– Patrícia Mendes, brasileira, doutora em neurofisiologia pela Universidade Federal de São Paulo. É a gerente regional para América latina da empresa neozelandesa AD Instruments, que desenvolve produtos e soluções tecnológicas para pesquisa e educação em ciências biológicas. Os sistemas de hardware e software da AD Instruments atendem a mais de 10 mil universidades em todo o mundo.

A mediação do evento será de Lisa Futschek, gerente-geral internacional da Education New Zealand. Futschek lidera a equipe de internacionalização do ensino da instituição, e conta com experiência diplomática de 18 anos, já tendo exercido o cargo de cônsul da Nova Zelândia em Santiago, capital do Chile.

Destaque mundial no combate à pandemia, a Nova Zelândia tem um sistema de ensino de excelência e suas universidades estão entre as melhores do mundo de acordo com o QS World University Rankings e o Times Higher Education. A Nova Zelândia também é o país de língua inglesa que melhor educa para o futuro, de acordo com o ranking mundial realizado e divulgado pela The Economist Intelligence Unit.

Sobre a Education New Zealand (ENZ)

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar o país conhecido como destino para estudantes internacionais e como o mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

Sobre a New Zealand Trade & Enterprise (NZTE)

A New Zealand Trade & Enterprise (NZTE) é a agência para o desenvolvimento do comércio internacional da Nova Zelândia. Sua atividade principal é oferecer suporte para que os negócios do país gerem alianças estratégicas e fomentem relações comerciais em nível internacional. Por meio de uma rede de 55 escritórios, a NZTE conecta os empreendimentos da Nova Zelândia ao mundo, compartilhando oportunidades, conhecimento, experiência e contatos.

