Nova Zelândia oferece bolsas de doutorado

Estudos devem ser voltados para a diminuição dos gases do efeito estufa na agricultura. Inscrições vão até 29/09.

A Nova Zelândia, que tem todas as suas universidades classificadas entre as melhores do mundo nos principais ranking globais, está oferecendo quatro bolsas de doutorado para pesquisadores de países em desenvolvimento, incluindo o Brasil.

As inscrições são gratuitas e devem ser enviadas até 29 de setembro exclusivamente pelo site da Education New Zealand, agência do governo neozelandês para a educação internacional.

As bolsas têm apoio do Ministério das Indústrias Primárias da Nova Zelândia, e serão concedidas para o desenvolvimento de projetos que busquem a diminuição dos gases do efeito estufa na agricultura. Com o financiamento, os pesquisadores poderão desenvolver seus estudos presencialmente nas instituições de ensino superior do país. A iniciativa neozelandesa é em apoio à Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA), entidade internacional que promove a cooperação dos países em prol da produção de alimentos com menor emissão de gases do efeito estufa.

Para esta edição da bolsa, foram definidos quatro temas alinhados com os programas de pesquisa da Nova Zelândia:

– Avaliação das mudanças de carbono do solo associadas ao manejo da terra

– Implicações a longo prazo do uso de fertilizante de fósforo no solo para controlar a emissão de gases de efeito estufa

– Estudos sobre plantas e microbiomas que reduzem as emissões de gases do solo

– Fazendas de Clima Neutro (ClieNFarms)

Candidatos devem comprovar cidadania do país no qual residem, enviar histórico escolar, currículo atualizado, carta de motivação e indicar referências acadêmicas, entre outros requisitos. Todos os documentos submetidos devem estar em formato PDF. O site traz detalhes sobre cada linha de pesquisa, informações sobre a experiência desejada dos pesquisadores (como trabalho em laboratório, manipulação de grandes bancos de dados, entre outros requisitos), além de bibliografia específica e demais habilidades necessárias para participar. Saiba mais AQUI.

Sobre a Education New Zealand (ENZ)

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com aproximadamente 100 funcionários em 18 localidades ao redor do mundo e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

