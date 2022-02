Não perca a feira virtual QS de pós-graduações internacionais

Organizado pela QS Quacquarelli Symonds, responsável por alguns dos mais respeitados rankings universitários do mundo, evento acontece hoje, 16/02, das 18h30 às 21h.

Se você está interessado em fazer uma pós-graduação no exterior não deve perder a feira QS Virtual Grad School Tour que acontece hoje, 16 de fevereiro, online, das 18h30 às 21h.

No evento virtual de pós-graduações você poderá conversar e tirar dúvidas com diretores de admissão de algumas das melhores universidades do mundo, participar de sessões interativas e conectar-se com ex-alunos e outros estudantes. Além disso, vai receber informações sobre o processo de admissão, financiamento, bolsas de estudo, tipos de curso que as instituições oferecem e sen candidatar às bolsas de estudo exclusivas da QS.

O evento é organizado pela empresa QS Quacquarelli Symonds, responsável pela publicação de alguns dos mais respeitados rankings universitários do mundo, como o QS World University Rankings.

Confira as universidades participantes e faça sua inscrição gratuita AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.