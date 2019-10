Não perca a feira sobre mestrado em Direito nos EUA 

Evento da EducationUSA segue para Brasília (17/10), São Paulo (19/10) e Curitiba (21/10) e orienta brasileiros que querem fazer o LL.M.

A terceira edição do EducationUSA LL.M. Tour, está conectando profissionais da área jurídica a representantes de diversos programas de Mestrado em Direito de 43 grandes universidades americanas. Com entrada gratuita, o evento chega a Brasília amanhã (17/10), a São Paulo em 19/10 e a Curitiba em 21/10.

O Master of Laws (LL.M.), mestrado em Direito nos Estados Unidos, é um diploma reconhecido internacionalmente. Se você pensa que esse projeto é inacessível, saiba que diversas universidades oferecem bolsas de estudo e oportunidades de trabalho no campus.

Esse foi o caso de três bolsistas brasileiras que recentemente fizeram seus LL.M. nos EUA. Durante o planejamento de seus mestrados no exterior, aproveitaram as feiras realizadas pelo EducationUSA para entender como funcionavam os programas e saber quais tinham mais afinidade com seus perfis.

A advogada carioca Allyne Andrade e Silva, 33 anos, atualmente aluna do doutorado na Universidade de São Paulo – USP, é de Realengo. Formada em Direito pela UERJ em 2009, fez parte da segunda turma de cotistas. Allyne tem mestrado em Direito pela USP e, entre 2018 e 2019, fez um LL.M. na Universidade da Califórnia, Los Angeles – UCLA.

“Sempre tive bastante interesse em ter contato com outras formas de pensar o Direito. Minha trajetória é toda ligada ao movimento negro e aos movimentos sociais brasileiros. O que me levou a tocar adiante esse projeto nos Estados Unidos foi saber que a UCLA oferecia um LL.M. em Teoria Crítica Racial, voltado aos meus interesses de pesquisa”. Allyne não só foi aceita na UCLA com bolsa integral, como também ganhou alguns prêmios importantes enquanto esteve por lá.

Bianca Difini, 32 anos, é formada em Direito pela PUC-RS. A advogada gaúcha mora atualmente em Boston, Estados Unidos. Bianca fez o LL.M na Boston College Law School, com bolsa parcial, nas áreas de Direito Ambiental e Direito de Imigração. Foi para os EUA já com interesse de ficar por lá. Quando acabou o mestrado começou a procurar emprego e foi chamada para trabalhar por três meses no Facebook, durante as eleições brasileiras. Ao terminar o projeto, foi convidada a permanecer na empresa.

Patricia Pinto Albuquerque, 35 anos, mora em Brasília e também foi bolsista do LL.M. da Boston College Law School. Formada em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, desde 2010, é Agente na Polícia Civil do Distrito Federal. Patricia tem uma longa experiência em investigações de crimes contra crianças e adolescentes, homicídios, roubos e latrocínios, e em crimes contra a mulher.

“Concluí o LL.M. em 2018, com bolsa parcial, na Boston College Law School. Escolhi a concentração em Direitos Humanos e também obtive um Certificado em Direitos Humanos e Justiça Internacional do Center for Human Rights and International Justice da universidade. Decidi fazer esse mestrado no exterior pela possibilidade de ter um diferencial no currículo, pela intensa experiência acadêmica, e para criar oportunidades profissionais que não seriam possíveis sem um diploma internacional”, ela conta.

“Existe uma alta procura por cursos de LL.M. no Brasil e o nosso objetivo é levar aos profissionais e interessados em Mestrado em Direito nos EUA a conhecerem de perto como funciona o processo de admissão das universidades americanas”, explica Mariana Panero, coordenadora da Feira do EducationUSA. “É uma grande oportunidade porque as universidades presentes vão enviar os oficiais responsáveis diretamente pela admissão dos alunos de LL.M.”, acrescenta.

Além de incrementar o currículo, quem cursa o LL.M. tem a possibilidade de realizar o exame da American Bar Association, a OAB dos EUA, em alguns estados americanos. Um diferencial do programa é que não é só para profissionais da área jurídica, mas para todos os interessados em especialização técnica em áreas como Direito Ambiental, Direito Corporativo, Direitos Humanos, Direito Público e Direito Internacional, entre outras.

Quem participar dos eventos, poderá assistir à palestra “Legal Education in the United States”, de Colby Carter, embaixador no Law School Admission Council (LSAC), organização sem fins lucrativos formada por mais de 200 faculdades de Direito nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Carter vai dar uma visão geral de como é o estudo do Direito nos Estados Unidos e explicar as diferenças em relação ao curso oferecido no Brasil, além de esclarecer as vantagens de se fazer o Bar Exam (equivalente ao Exame da Ordem) e advogar em estados como Nova York e Califórnia.

As inscrições para o EducationUSA LL.M. Tour devem ser feitas pelo site. A entrada é franca.

>> Universidades participantes do EducationUSA LL.M. Tour no Brasil:

American University Boston University Brooklyn Law Schools Chapman University Fowler School of Law Cornell Law School Emory University School of Law Florida State University Golden Gate University School of Law Indiana University Robert H. McKinney Loyola Law School, Los Angeles Loyola University Chicago New York University North American University Northeastern University School of Law Northwestern University Pritzker School of Law Notre Dame Law School Saint Louis University School of Law SMU Dedman School of Law John’s University School of Law The George Washington University Law School The Ohio State Moritz College of Law Tulane University School of Law University of Connecticut School of Law UNH Franklin Pierce School of Law University of California San Diego University of California, Berkeley University of California, Davis University of California, Irvine School of Law University of California, Los Angeles University of Colorado Boulder University of Miami Law School University of Michigan University of Minnesota Law School University of Nevada, Las Vegas University of Pennsylvania Law School University of San Diego School of Law University of Wisconsin Law School University of the Pacific USC Gould School of Law Vanderbilt Law School Wake Forest University Washburn University School of Law Washington University in St. Louis School of Law

Serviço

Inscrições gratuitas pelo site: www.educationusa.org.br

Calendário:

EducationUSA LL.M. Tour Brasília

Data: 17/10 (Quinta-feira)

Local: Complexo Brasil 21 – Brasil 21 Cultural – Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6 – Asa Sul, Brasília-DF

Horário: 18h às 21h

EducationUSA LL.M. Tour São Paulo

Data: 19/10 (Sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hotel Intercontinental – Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

EducationUSA LL.M Tour Curitiba

Data: 21/10 (Quarta-feira)

Local: FAE Business School – Av. Visconde de Guarapuava, 3263 – Centro, Curitiba, PR

Horário: 17h às 20h

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é o órgão oficial do governo dos Estados Unidos para estudos no país. Os centros EducationUSA estão presentes em mais de 400 escritórios representando cerca de 170 países. No Brasil, disponibiliza 38 escritórios em instituições parceiras.

