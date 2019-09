Não perca a feira de estudos no Reino Unido

Organizada pelo British Council, a Study UK Universities Fair acontece em outubro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Inscrições gratuitas!

A próxima edição da Study UK Universities Fair acontece nos dias 2 de outubro, no Rio de Janeiro, e 5 de outubro, em São Paulo.

Organizada pelo British Council, a feira é uma excelente oportunidade para você conversar com representantes de universidades britânicas e saber mais sobre seus processos seletivos. Além disso, você vai aprender detalhes sobre a vida acadêmica no Reino Unido e o que é necessário para estudar lá.

Assista a palestra sobre o IELTS – o exame de proficiência em língua inglesa mais popular do mundo, participe dos seminários sobre o processo de visto e sobre os programas de bolsas de estudos para brasileiros, como o Chevening. Saiba quais são os documentos necessários para admissão em uma universidade britânica.

O Reino Unido conta com algumas das melhores universidades do mundo e é uma opção maravilhosa para quem quer ter uma experiência multicultural única. Mais de 15 universidades já confirmaram presença na Study UK Universities Fair, confira:

– De Montford University

– Goldsmiths University of London

– Hult International Business School

– Imperial College London

– Liverpool John Moores University

– Regent’s University London

– University College London

– University of Birmingham

– University of Bristol

– University of Essex

– University of Exeter

– University of Glasgow

– University of Sheffield

– University of the Arts London

– University of Westminster

– University of York

>> Serviço

> Study UK Universities Fair 2019 – Rio de Janeiro

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Hotel Hilton Copacabana

Av. Atlântica, 1020 – Leme

Inscrições AQUI

> Study UK Universities Fair 2019 – São Paulo

Data: 5 de outubro (sábado)

Horário: das 13h às 18h

Local: Hotel Intercontinental

Alameda Santos, 1123 – Jardins

Inscrições AQUI

Sobre o British Council

Organização internacional britânica para educação e relações culturais, sem fins lucrativos, o British Council que atua em mais de 100 países desde 1934. Seu objetivo é fortalecer os laços entre o Reino Unido e os países onde está presente, pela construção de relacionamentos mutuamente benéficos nas áreas das artes, educação, esportes e língua inglesa. Desde 1945 atua no Brasil e tem escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro.

