Mestrado em café oferece bolsa de estudos na Itália

As inscrições para a edição 2020 do Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café (International Masters in Coffee Economics and Science Ernesto Illy), ministrado na cidade italiana de Trieste, estão abertas. O curso, que chega à décima turma no ano que vem, é resultado de uma parceria entre a Fundação Ernesto Illy, Università del Caffè da illycaffè, Universidade de Trieste, Universidade de Udine, International Superior School of Advanced Studies of Trieste e Association of Molecular Biomedicine.

Um estudante brasileiro será selecionado para receber bolsa integral. Interessados em concorrer à bolsa de estudos devem enviar um e-mail até o dia 15 de junho para pensa@pensa.org.br, com currículo resumido em até duas páginas e carta de apresentação, explicitando interesse e motivação para realizar o curso – ambos em inglês. Bom desempenho acadêmico, envolvimento com atividades cafeeiras e fluência na língua inglesa serão diferenciais considerados na avaliação.

Direcionado a profissionais graduados em Economia, Administração, Engenharia, Engenharia Agronômica ou Ciências, o curso tem como objetivo oferecer uma formação multidisciplinar sobre o mundo do café, englobando todo o ciclo produtivo – desde o cultivo até os serviços de alimentação, incluindo logística e processo de industrialização. O intuito é consolidar e desenvolver relações entre as universidades e o mundo dos negócios, transferindo aos alunos o conhecimento tecnológico e cultural da illycaffè.

As inscrições para alunos pagantes vão até 1º de outubro, e devem ser feitas diretamente com a Fundação Ernesto Illy. Contatos para mais informações:

– Sobre a seleção no Brasil: pensa@pensa.org.br e tel. (11) 3818-4005 (São Paulo)

– Sobre o mestrado: master@illy.com

Uma estudante brasileira já foi aprovada para a próxima edição do Mestrado Internacional em Economia e Ciência do Café. Priscylla Shimada de Assis, vencedora do primeiro Prêmio Ernesto Illy Mulheres do Café, em 4 de abril, terá as despesas pagas para realizar o curso na Itália. O Prêmio Ernesto Illy Mulheres do Café foi revelado durante a cerimônia do 28º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, em São Paulo.

Sobre a illycaffè

A illycaffè é uma empresa familiar italiana, fundada em 1933 na cidade de Trieste. Comprometida em oferecer o melhor café do mundo, é uma marca de café global, que produz um blend único de café espresso 100% arábica, com grãos provenientes de nove países fornecedores, sendo o Brasil o principal. Precursora do espresso, a illycaffè é considerada líder em ciência e tecnologia do café. Ao promover o primeiro Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso no Brasil em 1991, também foi pioneira na compra direta dos fornecedores, compartilhando know-how e pagando preços acima do mercado para quem atingisse seus padrões de qualidade, em parcerias conduzidas pelos princípios do desenvolvimento sustentável. Com o objetivo de difundir a cultura do café, fundou a Università del Caffè, um centro educacional de excelência que oferece treinamento teórico e prático em todos os aspectos do café para cafeicultores, baristas, equipes de lojas de café e amantes da bebida.

