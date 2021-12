Mentoria internacional dá bolsas e ajuda brasileiros a estudarem no exterior

Crimson Education vai apoiar dois alunos em seus processos de candidatura a universidades estrangeiras e à bolsas de estudo. As inscrições vão até 30/01.

A Crimson Education está com as inscrições abertas para a Bolsa Crimson Brasil. A iniciativa, em sua quinta edição, vai oferecer assessoria a dois estudantes durante seus processos de candidatura para universidades no exterior. A consultoria é especializada em ajudar os alunos no processo de application (candidatura) em instituições dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Em 2020-2021, 40% dos assessorados brasileiros foram aprovados em um dos 20 melhores campi dos EUA e obtiveram mais de R$ 130 mil em bolsas de estudo. Falo de universidades como Stanford, Duke e Pennsylvania. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 30 de janeiro de 2022.

“As universidades americanas são as mais procuradas por ocuparem as principais posições em rankings acadêmicos e oferecerem as melhores ofertas de subsídio. Elas gostam do perfil do brasileiro – engajado, criativo e empreendedor – mas o processo seletivo é altamente competitivo. Por isso, quanto mais suporte especializado, maiores são as chances de admissão”, diz Rafael Bento, gerente de marketing da Crimson.

O apoio da Crimson começa em fevereiro e vai até agosto de 2023, com a esperada matrícula e início das aulas. Ao longo desse período, os dois estudantes escolhidos serão preparados para as provas, entrevistas e testes padronizados como SAT, ACT e TOEFL, com tutoria particular e orientação para solicitar bolsa por mérito e auxílio financeiro nas faculdades desejadas.

O que é preciso para concorrer à Bolsa Crimson (e observe que essas são também as características requisitadas pelas instituições internacionais):

– Ter concluído o ensino médio ou técnico em 2021

– Iniciar o último ano de ensino em 2021

– Ter nível avançado ou fluente de inglês

– Excelentes notas e desempenho acadêmico

– Demonstrar liderança e ser engajado em atividades extracurriculares – como voluntariado, competições esportivas e científicas – e ter vontade de mudar o mundo

Em busca de diversidade e igualdade, uma das vagas da Bolsa Crimson é reservada para pessoas pretas, pardas e indígenas.

O preenchimento da ficha de inscrição para a Bolsa Crimson é a primeira etapa do processo, que também envolve a elaboração de uma redação e entrevista com os pré-selecionados. O resultado será divulgado em 11 de fevereiro.

Sobre a Crimson Education

Fundada em 2013, a consultoria educacional e internacional oferece suporte especializado na preparação de alunos para que sejam aceitos nas mais renomadas universidades dos EUA, Reino Unido e Canadá. Anualmente, centenas de alunos da Crimson Education conquistam aprovações em universidades Ivy League (como Harvard e Yale) e em outras instituições renomadas como Stanford, MIT, UCLA, Johns Hopkins University, NYU, UC Berkeley, Oxford, Cambridge, University of Toronto, e UBC.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.