Masterclass online discute liderança em tempos de crise

Oferecida pela Universidade do Sul da Califórnia, aula em 17/03 é uma prévia do IBEAR MBA, que oferece bolsas de estudo para brasileiros.

O mundo mudou muito, alterando o conceito de de liderança estratégica e o que esperar de quem ocupa cargos de chefia atualmente. É com esse momento de transição em mente que a Marshall School of Business, da University of Southern California – USC, oferece uma masterclass online e gratuita com o tema “Liderança estratégica em tempos de turbulência”. A aula acontece no dia 17 de março (quarta-feira), a partir das 18h.

O evento é uma prévia das aulas do IBEAR, programa de MBA de um ano oferecido pela USC que é reconhecido como um dos melhores do mundo e oferece bolsas de estudo para profissionais brasileiros.

Partindo do questionamento “O que significa ser líder em meio a uma crise sanitária sem precedentes?”, a masterclass terá mediação do premiado professor Arvind Bhambri, especialista em estratégias competitivas, desenvolvimento de negócios e liderança. Inscreva-se AQUI.

Dois ex-alunos do programa participam do evento. O o brasileiro José Netto, co-fundador da Clube Mercado – um marketplace para mercados de pequeno e médio porte – e especialista em fusões, aquisições e operações corporativas; e o chileno Jose Cortes, associado sênior da PwC Advisory Services em Nova York e especialista em aquisições complexas.

A masterclass vai explorar os pontos de virada, causados pela pandemia do novo coronavírus, que tornaram obsoletos os modelos antigos de liderança estratégica. “Esses tempos, tão inquietos, exigem que líderes consigam prever as mudanças no horizonte e preparar seus times para essas transformações. Além disso, versatilidade é palavra-chave: nesse momento, liderança inteligente é a liderança que inspira versatilidade e adaptabilidade com seus colaboradores”, explica o professor Arvind Bhambri.

Depois da aula, interessados no MBA de negócios da USC, o IBEAR, poderão tirar dúvidas sobre bolsas de estudo, inscrições, as aulas e outros detalhes do programa com Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA. Ministrada em inglês, a masterclass é aberta também para qualquer pessoa que se interesse por economia e finanças, não apenas estudiosos do tema. Assim que você se inscrever, receberá informações de acesso à live em seu e-mail.

Sobre o IBEAR MBA

O IBEAR MBA é um dos programas de MBA com as mais diversas nacionalidades em todo o mundo. Nos últimos anos a presença de alunos brasileiros tem sido de cerca de 10% da turma. Desde o início do curso, mais de 50 profissionais do Brasil já se formaram e conseguiram impulsionar suas carreiras.

No programa, o aluno tem uma série de vivências internacionais que podem qualificá-lo para assumir posições de destaque na sua vida profissional. Uma delas é o “International Experiential Learning Program”, uma viagem que toda a turma faz para entender como funciona o mundo dos negócios fora dos EUA.

“Temos oferecido bolsas para profissionais brasileiros excepcionais nos últimos anos por observarmos a contribuição positiva que eles oferecem ao nosso curso. Ficamos felizes também de ver o quanto a carreira de cada um cresceu a partir das lições aprendidas com nossos professores”, afirma o diretor do programa, Richard Drobnick.

Outro desafio para os alunos é o “International Business Case Projects”, uma etapa final em que os alunos trabalham em equipe para desenvolver um case de recomendações para o negócio de clientes reais como Panasonic, Microsoft, Mattel, Sony, Salesforce, Fuji Television, LG, Lockheed Martin, Applebee’s e Warner Bros.

O programa é voltado para candidatos com alto potencial, por isso o processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de candidatura.

A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Mais detalhes podem ser acessadas AQUI. Os currículos em inglês devem ser enviados para Ibearmba@marshall.usc.edu.

É aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente aqueles interessados na bolsa de estudos.

Fundado em 1978, o programa IBEAR já formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Os participantes têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam várias línguas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais.

Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso. O currículo do programa é projetado para fornecer uma educação geral de gestão e prática, enfatizando habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

