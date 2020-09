Lives temáticas explicam áreas de estudo na França

Objetivo é ajudar brasileiros que querem fazer uma graduação ou pós-graduação no país. Lives começam hoje às 17hs!

O Campus France Brasil, agência oficial do governo francês para a promoção dos estudos na França, realiza uma série de lives temáticas sobre algumas áreas de estudos, como engenharia, artes, arquitetura, psicologia e direito. Os eventos virtuais, que acontecerão do dia 14 ao 18 de setembro de 2020, serão transmitidos através do canal do Youtube do Campus France e contarão com a participação de estudantes e ex-estudantes de universidades francesas.

A ideia das transmissões ao vivo é contar como funcionam os estudos em cada uma das áreas: quais são os tipos de instituição de ensino, como funcionam as candidaturas e financiamento dos estudos. Veja a programação:

14/09 (segunda-feira), às 17h

Live: Master na França – candidaturas e bolsas de estudos

14/09 (segunda-feira), às 19h

Live: Estude direito na França – Master em direitos humanos

15/09 (terça-feira), às 17h

Live: Estude psicologia na França

16/09 (quarta-feira), às 17h

Live: Estude engenharia na França

17/09 (quinta-feira), às 17h

Live: Estude Artes e arquitetura na França

18/09 (sexta-feira), às 17h

Live: Grandes Écoles: conheça as escolas francesas de excelência

Para não perder a programação, é possível ativar o alerta no Instagram da Campus France Brasil ou confirmar a presença no evento na página do Facebook.

