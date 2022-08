Jovem líder ambiental conquista bolsa de pesquisa na Alemanha

Lara Martins, que acaba de integrar o time de bolsistas da German Chancellor Fellowship, conta sua trajetória. Candidaturas para 2023 encerram em 15/10.

A carioca Lara Martins, 30 anos, acaba de integrar o time de bolsistas da German Chancellor Fellowship. Com a bolsa integral oferecida pela Fundação Alexander von Humboldt, ela vai passar três meses na cidade de Bonn aprendendo alemão e um ano na Universidade de Giessen, pesquisando governança climática com o Prof. Dr. Stefan Peters.

Formada em Comunicação Social, com ênfase em publicidade e propaganda na PUC-RJ em 2014, Lara tem uma história de muitas vitórias a contar. Moradora do Cachambi, no grande Méier, aprendeu com sua mãe que educação é o caminho para alcançar seus sonhos e se tornar uma profissional qualificada. “Minha segunda casa foi o colégio Pedro II, onde aprendi tudo que pude sobre a cultura brasileira, música, arte e o francês, meu primeiro novo idioma”.

De lá pra cá, o caminho de Lara foi de muita persistência, foco e resultados positivos. Com excelentes notas, ganhou sua primeira bolsa integral na PUC – RJ – a segunda veio mais tarde para o MBA em gerenciamento de projetos – e aproveitou ao máximo o que a universidade oferecia. Seus professores e rede de colegas fizeram diferença em sua vida. “Eu estava onde queria, cursando o que queria. A PUC foi minha terceira casa. Ganhei um concurso de criação, estagiei na Artplan e percebi que a experiencia internacional também tinha que fazer parte da minha vida, para enriquecer meu currículo. Fui escolhida para um intercambio de seis meses na Universidade Autônoma de Madrid, onde meus horizontes se ampliaram ainda mais. Cursei administração de empresas e novas economias, desenvolvi projetos interessantes, aprendi um terceiro idioma, conheci pessoas de outras culturas e viajei muito pela Europa. Madri se transformou em minha quarta casa.”

Inspirada pelos projetos e ideias que vivenciou, ao retornar ao Brasil, Lara foi trabalhar na incubadora da PUC com grandes empresas, como a PEPSI, a Vale e a Fundação Vale. Sua cabeça estava tomada por temas relacionados ao empreendedorismo e à sustentabilidade e, neste espaço estimulante da universidade, alimentou a possibilidade de fazer a diferença. Quando se formou, deu sequência à sua participação em programas de desenvolvimento social. Trabalhou como Gerente de Relacionamentos e Redes do Sistema B Brasil – movimento global de pessoas/lideranças que usam seus negócios para a construção de uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa. Além disso, foi delegada brasileira do Youth 20/2021, e apoiou a conselheira do Secretário Geral da ONU, Paloma Costa, no núcleo de consulta jovem sobre crise climática da América Latina. Em 2022, foi integrante do time de curadoria da Conferência Rio2030 – Glocal Experience e do Fórum da Juventude 2030.

No entanto, a experiencia do intercâmbio não saía da cabeça de Lara, assim como a ideia de que é possível passar um tempo fora ajudando o Brasil. Ela queria fazer um mestrado na Europa e, em 2019, iniciou sua jornada de candidaturas para bolsas de estudo no exterior.

“A Alemanha é uma referência em sustentabilidade e eu queria muito me tornar uma German Chancellor Fellow. Então aperfeiçoei meu inglês, estudei e pesquisei a fundo as instituições que recebiam os bolsistas. Tentei algumas vezes e, apesar das negativas recebidas, não desisti. Ao contrário, aprimorei meu projeto e me preparei para fazer uma candidatura perfeita. Este ano apliquei para pesquisar ESG e Governança Climática na Alemanha. Meu tema é Cooperação germano-brasileira para negócios sustentáveis: trabalhando juntos para agir na governança da emergência climática. Quero conhecer quais são as boas práticas, oportunidades e desafios que empresas e gestores da Alemanha e do Brasil enfrentam. Vou coletar essas informações e transformá-las em um curso, uma capacitação que pretendo implementar no Brasil, com parcerias que tragam benefícios para os dois países”.

Dirk Augustin, Cônsul geral da Alemanha no Rio de Janeiro, explica que a German Chancellor Fellowship (Bundeskanzler-Stipendium), da Fundação Alexander von Humboldt, é um programa de renome que oferece bolsas de estudos na Alemanha para futuros líderes, nas mais diversas áreas de conhecimento. “Pesquisas em sustentabilidade estão ganhando cada vez mais destaque, especialmente em tempos de crise energética, quando percebemos o quanto ainda temos a explorar. Por isso, desejamos à Lara muito sucesso em seu trabalho e manteremos contato com ela para acompanhar suas descobertas!”

“Sei que fui uma privilegiada em minha jornada educacional, mas também tenho consciência que sou uma NERD, me esforço muito para chegar onde quero. Quando eu ganho a bolsa, todos ganham, minha família ganha. E como mulher, negra, quero incentivar pessoas negras que têm medo dessas possibilidades porque acham de antemão que não vão conseguir, a estudar. Não desista dos seus sonhos, não pare até sentir orgulho da sua trajetória. Corra atrás, o impossível é possível e você também pode conseguir, ninguém pode dizer que você não consegue. Se hoje sou uma German Chancellor Fellow, batalhei por isso, e você também pode!”

As inscrições para a German Chancellor Fellowship estão abertas até o 15 de outubro. Conheça todos os detalhes AQUI.

