Jornada Reeducation traz cases nacionais e internacionais em educação pública pós-pandemia

Dias 25 e 26/10, especialistas brasileiros e de outras partes do globo discutem os principais desafios para gestores da educação pública. Inscrições gratuitas, participe!

A pandemia transformou diversos cenários mundo afora, inclusive a educação. De acordo com a pesquisa “O impacto da Pandemia na Educação”, realizada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e divulgada em abril deste ano, a defasagem no aprendizado cresceu após o confinamento social.

Ao mesmo tempo, a tecnologia educacional deu um salto para acompanhar a implementação das metodologias modernas, para que as aulas pudessem continuar. Gestores, professores e alunos precisaram se adaptar, primeiro às aulas online, e agora ao retorno dos encontros presenciais, trazendo consigo uma bagagem de aprendizados, tecnologias e práticas descobertas durante a quarentena.

Por isso, nos dias 25 e 26 de outubro, a partir das 18h30, a Reeducation, parceira do Google for Education especializada em educação e governo, vai proporcionar a Jornada Reeducation para discutir os maiores desafios enfrentados por gestores do segmento, e abordar como as escolas públicas ao redor do mundo estão se adaptando a este novo momento.

“A Jornada Reeducation também é o lançamento oficial da marca. Nosso objetivo é democratizar as inovações tecnológicas para instituições de ensino e fazer com que a tecnologia colabore com o processo de aprendizagem e a gestão escolar”, afirma Michel Godoi, CEO da Reeducation.

A Jornada Reeducation terá importantes palestrantes da educação brasileira e do cenário internacional. O evento é aberto, mas o público-alvo são as equipes de gestão da educação pública. Discutir Gestão Educacional é fundamental para seguir em frente. Em busca de uma nova realidade, com resultados mais positivos, a Jornada Reeducation será um espaço de construção coletiva e trocas de experiências. Toda a comunidade escolar é fundamental para construir uma boa gestão e identificar os caminhos para uma transformação assertiva na educação.

Jornada Reeducation | Programação Oficial online e 100% gratuita – inscrições AQUI.

> Dia 25/10, segunda-feira

– 18h30: Professora Maria Inês Fini (Diretora da ANEBHI)

– 19h05: Professor Jayse Ferreira (Finalista Global Teacher Prize)

– 19h45: Dra. Adriana Portilla Rendón (Universidad Insurgentes – México)

> Dia 26/10, terça-feira

– 18h30: Professora Doani Bertan (Finalista Global Teacher Prize)

– 19h05: Jordi Rosquillas (CEO Edvolution – México)

– 19h40: Jesus Trujillo Gomez – Executivo estratégico de negócios, educação e pesquisa – Google Cloud (EUA)

Sobre a Reeducation

A Reeducation busca democratizar as inovações tecnológicas para instituições de ensino e empresas, sendo um dos principais parceiros do Google for Education na América Latina. O nome representa o propósito da companhia, que é ressignificar a educação, com processos automatizados mais ágeis e práticos, rotas de aprendizado e trocas colaborativas. Assim, simplificando o sistema e apoiando a evolução tecnológica nas escolas e empresas. Com sede em Curitiba, o CEO Michel Godoi está à frente da organização com o desafio de apoiar gestores e professores que estão à frente da educação brasileira.

